Contra o Santos, Netuno busca 2º triunfo no Paulista

O Água Santa volta a campo hoje à noite para o confronto contra o Santos, às 21h35, válido pela quarta rodada do Campeonato Paulista. A partida acontece no Estádio 1º de Maio, em São Bernardo, pois a Arena Inamar passa por processo de renovação do gramado.



Em coletiva realizada após o empate contra o Santo André, o treinador Bruno Pivetti, disse não ver problema em mandar o jogo na cidade vizinha. “O estádio é próximo e conhecemos bem o gramado, que apresenta boas condições. Devemos trabalhar bem para apresentar o melhor desempenho na quarta-feira.”



O Água Santa tenta bater o Peixe pela primeira vez na história, já que em três confrontos o time do litoral levou a melhor em duas oportunidades e houve um empate.



Para a partida desta noite, Bruno Pivetti não poderá contar com o atacante Neílton, lesionado desde a partida de estreia. Já o zagueiro Joílson deve voltar ao time no lugar de Jhonnathan.



No time da Vila, a novidade deverá ser Cazares no time titular substituindo Giuliano, que saiu lesionado no clássico contra o Palmeiras. Outra opção para o técnico Fábio Carille é o venezuelano Otero.