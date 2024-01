Charge - 31 de janeiro de 2024

Santo André foi a cidade do Grande ABC que mais gerou empregos em 2023, com saldo de 5.948 vagas, sendo realizadas 126.844 contratações e 120.844 desligamentos ao logo do ano. Em segundo lugar ficou São Bernardo, com 4.926 (134.712 admissões e 129.786 dispensas). Os números fazem parte do Novo Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados) e foram disponibilizados ontem pelo Ministério do Trabalho e Emprego. Mauá, com saldo de 3.952, apresentou o terceiro melhor saldo, seguido por Diadema (2.000), Ribeirão Pires (456) e Rio Grande da Serra (129). O único dos sete municípios com saldo negativo foi São Caetano, que encerrou o ano com -1.013, (veja mais detalhes na tabela abaixo).