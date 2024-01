Durante madrugada no BBB24, participantes refletem sobre a divisão de quartos e repensam estratégias de jogo

A madrugada desta quarta-feira, dia 31, foi marcada por muitas conversas de jogo na casa mais vigiada do Brasil. Além disso, com a eliminação de Luigi do BBB24, o Quarto Gnomo ficou mais vazio, enquanto o Quarto Magia segue lotado. O problema é que ninguém quer trocar de quarto e alguns até acreditam que o cômodo de cor verde possui uma maldição.

Isabelle acabou decidindo passar a noite no Quarto Gnomo. Porém, assim que deixou o local para fazer outra coisa, Rodriguinho comentou:

- Ela está gostando desse quarto aqui, né?

- Mas ela diz que sempre gostou. [Disse] que queria ficar aqui, mas não tinha cama, porque ela quer cama e não quer dormir no chão. Mas lá ela dorme no chão. Engraçado, né? [...] Acho a jogada dela meio estranha. Se ficar muito aqui, vai ouvir muita coisa, declarou Fernanda.

No Quarto Magia, Wanessa sugere revezamento de cama, mas confessa:

- Não gosto de ir numa cama que tenha baba de outra pessoa.

Reflexivo com o resultado do paredão, MC Bin Laden decidiu adotar uma forma única de recalcular a rota no jogo: usando laranjas na cozinha do VIP para representar os participantes e criar uma nova estratégia enquanto falava sozinho.

- A rota tem que ser de pessoas que não se posicionam. Aí o contra-ataque tem que ser... Vamos ver a Cunhã, que para mim ainda não se posiciona, porém deve ser forte lá fora. Yasmin e Camargo também devem ser fortes, declarou o funkeiro.

Já em conversa com Rodriguinho e Lucas Henrique na área externa, o artista se mostrou preocupado com a próxima berlinda e até contou que teme ser eliminado.

- Vamos analisar o que o público está fazendo? Só está saindo gente que está perto de nós [...] O público tirou Vini e Luigi, as pessoas que eu era mais próximo. É evidente uma parada que está escrito, então não tem como organizar pensamento.

- Para você sair, você tem que ir para o Paredão. Qual é a regra do jogo? Fugir do Paredão, disse Rodriguinho.

- Eu acho que se eu for, eu saio, respondeu Bin.

E o Quarto Gnomo segue em crise! Leidy Elin decidiu que agora joga sozinha. Lucas Henrique declarou em conversa com Wanessa e Yasmin Brunet que não planeja mais jogar com os colegas de cômodo. Nesse mesmo papo, a modelo declarou:

- Esse pé da Giovanna tá salvando ela de tudo, ela simplesmente está aqui. Ela não faz nenhuma prova, ela não faz nada.

Além disso, Pitel conversou com Fernanda e Juninho sobre jogo. O motoboy afirmou que o papo continuará dentro do quarto, mas a sister teme que algumas informações acabem vazando:

- Não, se o Bin estiver não vai não. Você viu o que ele fez hoje de manhã?, respondeu ela relembrando que outros participantes ficaram sabendo de uma das conversas.

- Ele é língua solta, ele é, respondeu Juninho.

Enquanto Beatriz estava no gramado conversando sozinha, Michel estava com Giovanna, Raquele e Wanessa. O brother decidiu então tentar uma abordagem de espião, deitou no chão e foi se arrastando para perto da vendedora, na tentativa de ouvir escondido. Porém, ela simplesmente estava mandando uma mensagem de carinho ao público:

- Muito especial, Brasil. Muita alegria e vocês tornam isso mais possível.

Uepa! Para celebrar o retorno de Juninho do paredão, Leidy decidiu fazer uma massagem no motoboy e acabou sendo flagrada por outros participantes.

- Para mim tu nunca ofereceu uma massagem. Estava bem tensa antes do Paredão, comentou Alane.

A sister ainda brincou:

- O pagamento é um selinho.