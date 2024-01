Buracos em viela de Mauá preocupam vizinhança

A vizinhança do Jardim Paranavai, em Mauá, não consegue mais andar com tranquilidade pela Rua Andira, altura do número 220. O medo de tropeçar em um dos inúmeros buracos que estão na viela é constante. Com as chuvas intensas, a situação piora e o costume de desviar dos pedaços de asfalto expostos já faz parte da rotina da vizinhança.

De acordo com a balconista Luiza Clélia, 26 anos, os relatos de quedas de idosos e crianças nessa rua são comuns. “Moro aqui desde que nasci. Pedimos para arrumar essa viela há, pelo menos, dez anos, e ninguém resolve. Falamos com vereadores, prefeito. Eles garantem que vão ajeitar, mas nada é feito. Minha sobrinha já quebrou o pé aqui. Minha filha caiu uma vez e machucou a testa e o braço. Tudo está esburacado. Infelizmente, é o único trajeto que consigo fazer para entrar na minha casa.”

Ela comenta que as coisas pioram em dias chuvosos porque a água entra entre os buracos, cria poças e enche a rua de lama.

“Por sorte, o barro desce direto e não entra nas nossas casas. Mesmo assim, é muito ruim porque não conseguimos sair de casa quando isso acontece. Está cada dia pior e percebemos que os buracos vão aumentando. Os moradores não têm obrigação de arrumar isso. Está muito perigoso”, completa.

Questionada sobre possíveis revitalizações, a Prefeitura de Mauá declarou que a região em que se localiza a rua Andirá está na lista das contempladas pelo programa Asfalto Novo. “Caso o local não tenha sido beneficiado ainda, as equipes farão a devida manutenção, o que já está previsto no escopo do programa. O objetivo é justamente melhorar a qualidade das vias por meio de recapeamento, para dar mais segurança a pedestres e motoristas e proporcionar economia, já que reduz o desgaste dos veículos.”