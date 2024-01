Carpini exalta fim de tabu e pede pé no chão: 'Próximo passo é o mais importante'

A primeira vitória do São Paulo sobre o Corinthians na Neo Química, colocando fim a tabu de 18 partidas sem vitórias foi comemorada pelo treinador do São Paulo Thiago Carpini na entrevista coletiva desta terça-feira após o clássico. Feliz, mas também usando um tom sereno, ele valorizou o feito, mas disse que é preciso olhar sempre adiante.

"Acho que é preciso reconhecer a capacidade desse grupo. A crítica me torna melhor, eu quero é dificuldade, mas estamos mostrando. Falaram muito desse jogo, do tabu, e passamos por ele. Agora temos o clássico com o Palmeiras pela Supercopa do Brasil. Estamos trabalhando e o próximo passo é sempre o mais importante", afirmou o treinador são-paulino.

Apesar do pouco tempo à frente da equipe são-paulina, Carpini demonstrou estar bem ambientado e afirmou que as coisas estão caminhando dentro do planejamento esperado pela comissão técnica.

"Sei da importância que era o jogo com o Corinthians. Não é um título, mas pela dificuldade que foi, nos coloca em um momento muito importante. Quatro rodadas do Paulista, fim de um tabu, um grande clássico pela frente", comentou.

Por fim, o comandante falou do trabalho que vem sendo feito e tratou a partida diante do Corinthians como mais um capítulo empolgante que cerca a rivalidade de dois grandes clubes.

"Não sou nem melhor nem pior do que outros técnicos que passaram por aqui nesse período (de não vencer o rival em Itaquera), mas uma hora isso iria acontecer. E ainda bem que foi comigo. O mérito maior é dos jogadores e digo também que estou trabalhando em um lugar onde as coisas já vinham acontecendo. Aproveitei as coisas boas do Dorival Júnior e vamos seguindo", disse.

O triunfo fora de casa coloca o São Paulo na liderança do Grupo com dez pontos e uma campanha bem satisfatória. Três vitórias e um empate em quatro rodadas. O time volta a jogar pelo Paulistão na próxima quarta, diante da Internacional, em Limeira. Antes, no domingo, enfrenta o Palmeiras, em Minas, pela final da Supercopa do Brasil.