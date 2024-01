Britney se desculpa por biografia e elogia música de Timberlake: 'Sinto muito se ofendi alguém'

Britney Spears pediu desculpas por algumas declarações em seu livro A Mulher Em Mim nesta segunda-feira, 29. Na obra, ela deu detalhes do relacionamento com Justin Timberlake, que ocorreu no final da década de 1990 e no início dos anos 2000, recheado de polêmicas, como as traições do músico. As revelações da artista sobre comportamentos do ex causaram diversas críticas a ele.

O pedido de desculpas de Britney veio após Timberlake lançar a faixa Selfish, que alcançou o topo das paradas do iTunes. Porém, como a artista tem uma música de mesmo nome, lançada em 2011, do disco Fame Fatalle, os fãs da artista se revoltaram com o título da canção. Por isso, desbancaram o single de Justin com o de Britney na sexta-feira, 25.

No Instagram, Britney compartilhou um vídeo de Timberlake com Jimmy Fallon. "Quero me desculpar por algumas das coisas que escrevi no meu livro. Se ofendi alguém com quem me importo, estou profundamente arrependida. Também quero falar que amo a música de Justin Timberlake Selfish", escreveu ela.

Crises do passado

O embate entre os "selfishs" na parada do ITunes é uma resposta dos fãs de Britney a Justin Timberlake. Tudo começa em 2023, quando Britney lança a autobiografia, A Mulher em Mim, em que faz revelações sobre o namoro que teve com o cantor entre 1999 e 2002.

Apesar de o romance ter sido idealizado por muitos adolescentes na época, Britney conta que se sentiu boicotada após o término, já que parte da mídia pareceu ter tomado as dores do rapaz - Justin virou o "mocinho traído" e, à Britney, acabou restando o estereótipo da "megera traidora".

Em seu livro, Britney ainda revela que ele a traiu mais de uma vez, e ainda cita um aborto que a cantora fez porque o então namorado não queria o bebê, o que gerou a fúria dos fãs.

Justin já havia feito um mea culpa em 2021, quando pediu desculpas a ex em um post no Instagram. O pedido veio depois do lançamento do documentário Framing Britney Spears: A Vida de uma Estrela, que expunha os problemas de saúde mental da cantora e as polêmicas de sua tutela. Parece que o clima amistoso se instaurou entre o ex-casal - resta saber se os fãs concordam com isso.