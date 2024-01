Márcio diz não abrir mão de projeto próprio

O ex-deputado estadual Márcio da Farmácia (Podemos) rechaçou a possibilidade de ser vice em uma eventual chapa antipetista em Diadema formatada com o presidente da SPObras, Taka Yamauchi (MDB), como protagonista.

A dupla tem bom relacionamento e disputa votos na mesma raia eleitoral – inclusive o ex-deputado endossou apoio ao empresário no segundo turno contra José Filippi Júnior (PT) na eleição municipal de 2020. Porém, ele avisa que não abre mão de candidatura própria. “Estou aberto para compor desde que seja no meu pleito”, frisou.

O emedebista declarou ao Diário ter mantido conversas, a fim de atrair Márcio para compor a coalização ainda no primeiro turno, fato negado pelo ex-vice-prefeito. “Não houve conversa. É preciso deixar claro para não causar embaraço na cabeça do eleitor.”

Apesar de desmentir Taka, Márcio declarou não existir rusgas ou qualquer tipo de desentendimento e que desde o começo do ano passado tem trabalhado no projeto eleitoral como o nome do Podemos na disputa majoritária diademense.

Márcio foi vereador, vice-prefeito na gestão de Lauro Michels (PV) e deputado estadual. Em 2022, porém, não conseguiu se reeleger. Desde o fim do ano passado vem construindo sua candidatura à Prefeitura de Diadema e tem como padrinho político o prefeito de São Bernardo, Orlando Morando (PSDB).

Por outro lado, Taka tem alinhamento político com o ex-prefeito de Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra Adler Kiko Teixeira (MDB) e com o presidente estadual do PSDB e prefeito de Santo André, Paulo Serra.

A trajetória política de Márcio da Farmácia é elogiada por Taka Yamahuchi, ao destacar os resultados eleitorais obtidos, pelo hoje, adversário político.

Pesquisa recente do Diário, publicada em dezembro, em cenário estimulado mostra o atual chefe do Executivo diademense, Filippi na liderança da corrida pré-eleitoral com 32,8% das intenções de voto, seguido por Taka Yamauchi, com 23% e Márcio da Farmácia, como a opção dos 16% dos eleitores entrevistados.

APOIO

Márcio da Farmácia tem recorrido às redes sociais para manter firme seu propósito eleitoral. Defensor das bandeiras bolsonarista, inclusive, engrossou o coro de apoio ao ex-presidente em Diadema, garante já ter o apoio do governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) e pede para Jair Bolsonaro (PL) “mandar aquele abraço”.

No quadro de apoiadores, Márcio ainda conta com o Marcelo Lima (PSB), ex-deputado federal, e posta, com certa frequência, fotos com Orlando Morando, prefeito de São Bernardo.

Taka reforça a importância da composição em uma coalizão antiPT. “É preciso ter sintonia e ideias parecidos”, disse em entrevista, durante visita ao Diário na segunda-feira.