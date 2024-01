Gabriel Jesus brilha, Arsenal bate Nottingham Forest e encosta no líder Liverpool no Inglês

O Arsenal continua firme em seu propósito de desbancar o Liverpool na liderança do Campeonato Inglês. Nesta terça-feira, sob a batuta do brasileiro Gabriel Jesus, a equipe de Londres visitou o Nottingham Forest e ganhou, por 2 a 1, reduzindo a diferença para o líder a somente dois pontos.

Em jogo complicado no City Ground, Gabriel Jesus apareceu na segunda etapa para se transformar no herói do triunfo, ao abrir o placar e depois servir Saka - ainda carimbou a trave. Awoniyi anotou o de honra dos mandantes aos 43 minutos. No domingo o Arsenal recebe o Liverpool, mas o brasileiro terá de cumprir suspensão por acúmulo de cartões amarelos.

Com o resultado positivo, o Arsenal subiu para 46 pontos, diante de 48 do Liverpool, que hospeda o Chelsea nesta quarta-feira e pode voltar a abrir vantagem. O Aston Villa, que chegou à rodada também com 43 pontos, acabou surpreendido pelo Newcastle em seus domínios.

O Arsenal sofreu muito para furar a retranca do Nottingham Forest. Mesmo com total domínio na posse de bola na primeira etapa, a equipe de Michel Arteta não conseguiu ameaçar o gol dos visitantes. Para piorar, o camisa 9 Gabriel Jesus levou cartão amarelo e está suspenso no duelo entre os melhores. Na próxima rodada, o brasileiro será desfalque no duro jogo com o líder Liverpool, no Emirates Stadium, em Londres, no domingo.

Na volta para o segundo tempo, o time londrino tentou de todas as maneiras abrir o marcador e ficou bem perto aos 12 minutos, com Gabriel Jesus carimbando a trave. O brasileiro se redimiu do lance desperdiçado aos 20, ao receber lançamento de Zinchenko pela esquerda e abrir o marcador, batendo rasteiro, mesmo sem ângulo.

A comemoração do centroavante foi com os braços abertos na frente da torcida do Arsenal, que estava atrás do gol onde ele marcou. O time quase inteiro do Arsenal foi abraçar o brasileiro, em enorme festa no City Ground.

Gabriel Jesus voltou a ser decisivo aos 26. Em contra-ataque em alta velocidade, o brasileiro recebeu na esquerda, levantou a cabeça e atravessou a bola, encontrando Saka, livre na direita, para ampliar em batida cruzada. O gol de Awoniyi no fim não estragou a festa.

Quarto colocado e disputando a posição de principal perseguidor do Liverpool com o Arsenal e o Manchester City, o Aston Villa foi surpreendido em seus domínios, perdendo por 3 a 1 do Newcastle, dois gols de Schär na primeira etapa e um contra de Moreno na fase final, com Watkins descontando, estacionando nos 43 pontos.

Em outros jogos desta terça-feira, o Crystal Palace buscou a virada diante do lanterna Sheffield United, por 3 a 2, após ficar duas vezes em desvantagem, enquanto o movimentado duelo entre Fulham e Everton acabou sem gols após belas defesas dos goleiros e bolas na trave. Já o Luton Town não tomou conhecimento do Brighton, aplicando 4 a 0.