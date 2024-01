Microsoft supera expectativa em lucro e receita com setor de computação na nuvem apoiado por IA

A Microsoft teve lucro líquido de US$ 21,9 bilhões no segundo trimestre fiscal de 2024 (equivalente ao último de 2023), uma alta de 33% em comparação ao mesmo período do ano anterior. Em termos ajustados, a empresa teve lucro de US$ 2,93 por ação, acima do consenso de US$ 2,77 de analistas consultados pela FactSet.

Já a receita da Microsoft subiu a US$ 62 bilhões, avançando 18% no confronto anual. O valor também superou o esperado pelo consenso da FactSet, US$ 61,1 bilhões. Os resultados também abarcam a aquisição da Activision Blizzard pela Microsoft em outubro de 2023.

A receita em Nuvem Inteligente da empresa foi de US$ 25,9 bilhões e aumentou 20% com relação ao ano anterior. As receitas de produtos de servidor e serviços em nuvem aumentaram 22%, impulsionada pelo crescimento de 30% da receita do Azure e de outros serviços. Tais produtos estão ligados aos desenvolvimentos de inteligência artificial da empresa.

"A forte execução de nossas equipes de vendas e parceiros levou a receita da Microsoft Cloud a US$ 33,7 bilhões, um aumento de 24% (22% em moeda constante) em relação ao ano anterior", afirmou a vice-presidente executiva e diretora financeira da Microsoft, Amy Hood.

Apesar de superar expectativas, a ação da Microsoft estava volátil no after hours de Nova York e, por volta das 18h25 (de Brasília), recuava 0,55%. Em redes sociais, traders comentavam que a surpresa positiva nas principais métricas de receita foi relativamente tímida e que investidores haviam se posicionado para números mais robustos.