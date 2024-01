Luta de Céline Dion contra síndrome da pessoa rígida vai virar documentário: Estes últimos anos foram um desafio para mim

Vem novidade por aí! Nesta terça-feira, dia 30, o perfil de Céline Dion anunciou que a luta da cantora contra a síndrome da pessoa rígida vai virar um documentário. Vale lembrar que a artista recebeu o diagnóstico em dezembro de 2022.

Na publicação, Céline revelou o nome do projeto - capturado ao longo de mais de um ano de filmagem - e mandou um recado aos seus fãs. Segundo ela, os últimos anos foram um verdadeiro desafio em sua vida.

Preparem-se! I Am: Celine Dion, um documentário dirigido por Irene Taylor indicada ao Oscar, será lançado globalmente em Prime Video.

E continuou:

Estes últimos anos têm sido um enorme desafio para mim, desde descobrir a doença até aprender a viver com ela e geri-la, sem deixar que ela me defina. À medida que encontro minha carreira de volta, percebo o quanto senti falta de poder ver meus fãs. Enquanto estive ausente, queria documentar esta parte da minha vida para sensibilizar as pessoas sobre esta doença desconhecida e ajudar aqueles que partilham este diagnóstico. -Céline Dion.