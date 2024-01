Ana Paula Siebert cuida de filhas de Fabiana Justus enquanto enteada trata leucemia

Nesta terça-feira, dia 30, a modelo e influenciadora digital Ana Paula Siebert utilizou de suas redes sociais para compartilhar a tarde de brincadeiras entre sua filha, Vicky, de três anos de idade, e as primogênitas de Fabiana Justus, as gêmeas Chiara e Serena, de cinco anos de idade. A esposa de Roberto Justus recebeu as meninas em sua casa enquanto a enteada segue internada em tratamento para leucemia.

Como você acompanhou, a filha do empresário foi diagnosticada com leucemia mieloide aguda e está atualmente hospitalizada. Fabiana revelou o diagnóstico aos seus seguidores na última quinta-feira, dia 25. Agora, através dos Stories do Instagram, Siebert mostrou a surpresa que preparou para as meninas ao recebê-las em casa.

É demais o quanto elas são fofas. A Kiki, por acaso, primeiro puxou a meia calça da roupa de ballet que teoricamente não é o mais legal e está dizendo que a gente acertou porque a meia calça dela rasgou! Fabiana Justus, eu não aguento essa dupla, afirmou a modelo que organizou uma série de presentes em sacolas coloridas contendo roupas de balé, unhas postiças e brinquedos para as pequenas.

Ana Paula Siebert ainda revelou que as gêmeas, antes de dormirem, fizeram farra no banho com Vicky:

Titia Vicky preparou o quarto todo enfeitado para matar a saudade das sobrinhas. Muito amor esse trio! Que dia feliz, visitaram a mamãe e dormiram aqui depois! Dormiram tarde, mas ganhei desconto como vódrasta. Nas próximas prometo não deixar, Fabi, escreveu.

Através dos comentários, Fabiana Justus agradeceu:

Te amo! Obrigada por isso, escreveu a empresária.

Para quem não acompanhou, Chiara e Serena estiveram no hospital para visitar a mãe Fabiana Justus, que se emocionou ao receber a visita das filhas, frutos do seu casamento com Bruno D'Ancona, com quem é casada desde 2011.