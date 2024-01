Mel Maia compartilha momento romântico com o namorado em Portugal e divide opiniões

Mel Maia está vivendo momentos para lá de românticos com o novo namorado, João Maria Pereira. Nesta terça-feira, dia 30, a atriz compartilhou uma série de cliques ao lado do amado em Portugal, na Europa.

Eudaimonia, escreveu Mel na legenda.

Na seção de comentários, muitos internautas parabenizaram a atriz pelo novo relacionamento, além de elogiar a química do casal. No entanto, também tiveram aqueles que pediram pela volta dela com MC Daniel, seu ex-namorado.

Abaixo, veja alguns comentários:

Sinto que esse amor é leve!, escreveu uma jovem.

Eu não acredito no amor. Ela era tão apaixonada pelo Daniel, como isso acabou tão rápido, lamentou outra.

Melzinha tá na melhor fase, escreveu uma internauta.

Com Daniel ela era mais maloqueira, escreveu outro.

Eu preferia o Daniel, reclamou outra fã.

Mel e MC Daniel terminaram o namoro, de forma amigável, em agosto de 2023.