Mãe de Nicolas Prattes estaria apostando no relacionamento do filho com Sabrina Sato

Tem apoio da família! Parece que Giselle Prattes, mãe do ator Nicolas Prattes, está na torcida pelo affair do filho com a apresentadora Sabrina Sato. As informações são do jornal Extra. Vale pontuar que o suposto novo casal foi flagrado curtindo o dia na piscina e o momento, é claro, viralizou nas redes sociais.

De acordo com o veículo, que conversou com pessoas próximas de Giselle, ela adora Sabrina Sato e estaria apostando tudo no romance dos dois. A mãe do ator ainda acompanha um fã-clube da artista nas redes sociais.

Se por um lado existe o apoio, por outro alguns fãs ainda não superaram o término do ator com Luiza Caldi. Seguida por mais de 100 mil internautas, a influenciadora se pronunciou através dos stories sobre a cobrança das pessoas para que ela fale do suposto relacionamento. Sem paciência e sem citar nomes, ela pediu para que seu nome não seja atrelado a pessoas.

Quem já me seguia sabe que eu sempre postei sobre relacionamentos tóxicos entre pessoas, seja homem, mulher ou não, sempre gostei de publicar vídeos motivacionais. Mas para quem está chegando agora, parem de achar que tudo é indireta, não tem indireta nenhuma, parem de me atrelar a pessoas. Tive um relacionamento que acabou tudo bem, não teve nada e é isso.

Para quem não sabe, Luiza e Nicolas colocaram um ponto final no namoro em novembro de 2023. Já Sabrina Sato não assume um relacionamento desde o fim do casamento com Duda Nagle, pai de sua filha Zoe.