Carla Diaz lamenta morte de Jandira Martini: Minha primeira avó na televisão

Como você acompanhou aqui no ESTRELANDO, a atriz Jandira Martini morreu aos 78 anos de idade na última segunda-feira, dia 29. Nesta terça-feira, dia 30, vários famosos lamentaram a morte da estrela e, entre eles, Carla Diaz. Para quem não sabe, a atriz trabalhou com a veterana nas novelas Éramos Seis, no SBT, e no sucesso O Clone, da TV Globo.

Jandira Martini! A vida me surpreendeu com essa triste notícia hoje. Minha primeira avó na TV, a vó Genu, começou escrevendo citando o trabalho em Éramos Seis. Na novela, Carla interpretou a pequena Eliana, filha de Lili (Flávia Monteiro) e neta de Genu (Jandira Martini) e Virgulino (Marcos Caruso).

Na sequência, ela lembrou o trabalho em O Clone:

Nossa eterna Zoraide, sempre tão lembrada por esse papel ímpar. E eu me sinto honrada porque tive o privilégio de estar sempre pertinho da nossa amada Zoraidinha. Uma atriz incrível, talentosa e uma mulher cheia de luz e garra. Como sinto sua perda. Que você tenha um bom descanso, finalizou a famosa ao escrever através dos stories de seu Instagram.