Tigre e Netuno conhecem adversários na Copa do Brasil

A CBF (Confederação Brasileria de Futebol) realizou na tarde desta terça-feira (30), o sorteio que definiu os confrontos da Copa do Brasil 2024. O Grande ABC terá dois representantes ensta edição: Água Santa e São Bernardo FC.

O Netuno caiu na Chave 13 e vai enfrentar o Jacuipense-BA, na Arena Inamar. Quem avançar pegará o vencedor do confronto entre Marcílio Dias-SC e Vasco da Gama. Já o Tigre está na Chave 3 e vai encarar o Olária-RJ fora de casa. O vencedor deste duelo terá pela frente Cianorte-PR ou Corinthians.

Água Santa e São Bernardo FC garantiram vagas na Copa do Brasil pela boa campanha que fizeram no Campeonato Paulista do ano passado. O Netuno foi o vice-campeão e o Tigre o terceiro colocado.