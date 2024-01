Ribeirão Pires realiza 1ª Feira de Adoção de Cães e Gatos do ano

Inserida no calendário contínuo de ações em prol do bem-estar animal na cidade, a Prefeitura de Ribeirão Pires realizará neste sábado (3) a primeira edição do ano da Feira de Adoção de Cães e Gatos. O evento, que contará com a participação de protetores independentes, ONGs e do Conselho de Proteção Animal, incluirá também a aplicação de doses da vacina antirrábica pela Secretaria de Saúde. A atividade acontecerá na Vila do Doce (Rua Boa Vista, s/n – Centro), das 10h às 15h.

"A Feira de Adoção e a iniciativa de vacinação antirrábica fazem parte do calendário permanente da cidade. É uma oportunidade única de fazer a diferença na vida de muitos animais e protetores independentes", afirmou Temístocles Cardoso Cristofaro, secretário de Meio Ambiente e Bem-Estar Animal.

PAPI (Programa de Auxílio ao Protetor Independente) – Durante o evento, os moradores podem doar ração para pets. Os alimentos arrecadados irão apoiar a causa animal na cidade por meio do PAPI. A iniciativa da Prefeitura, em parceria com o Fundo Social Municipal, auxilia protetores independentes na cidade.