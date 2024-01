Corinthians reencontra Cianorte na estreia da Copa do Brasil após sufoco na edição de 2005

Com a presença de Dorival Júnior, técnico da seleção brasileira, e clamor contra o racismo, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) sorteou nesta terça-feira os 40 confrontos da primeira fase da Copa do Brasil, que serão disputados em jogo único entre os dias 21 e 28 de fevereiro. As atrações das rodadas iniciais são Corinthians, Cruzeiro, Internacional, Vasco, Fortaleza e o reforçado Bahia. O time de Mano Menezes vai até o interior do Paraná para enfrentar o Cianorte, de quem levou 3 a 0 na ida da edição de 2005. O Santos é o único dos grandes do País fora da competição por não conseguir vaga pelo Paulistão e, depois, com o fracasso no Brasileirão. Pela primeira vez na história a CBF aboliu classificação por seu ranking, o que prejudicou a equipe da Vila Belmiro.

Será um reencontro das equipes paulista e paranaense, que se encararam na edição de 2005 e o Corinthians milionário da época da MSI, com Tevez, Mascherano, Roger Flores, Carlos Alberto e cia. Teve de lutar muito para evitar um vexame histórico após levar 3 a 0 fora de casa na estreia do técnico Daniel Passarela. Na volta, porém, goleada por 5 a 1 no Pacaembu e classificação.

O Corinthians estava no pote A, e poderia encarar adversários das outras quatro regiões do estado, com viagens curtas para o Paraná, por exemplo, para enfrentar Cianorte, o rival sorteado, e Maringá, ou mesmo para Santa Catarina para encarar o Marcílio Dias. Havia, também uma possibilidade longa, como para a casa de Água de Marabá, no Pará. Além do Cianorte, ainda haviam os nordestinos Sousa-PB, ASA-Al, Fluminense-PI pelo caminho, o União, do Mato Grosso, e o Real Noroeste, do Espírito Santos.

Também ficou definido que na segunda fase o rival será o vencedor do confronto entre o carioca Olaria e o São Bernardo, de quem o Corinthians perdeu neste fim de semana, pelo Campeonato Paulista, por 1 a 0, mesmo com um jogador a mais desde os 13 minutos do primeiro tempo.

O sorteio ainda definiu que o Cruzeiro terá pela frente o Sousa-PB, enquanto o Internacional encara o ASA-Al e o Vasco desafia o Marcílio Dias. O Bahia de Rogério Ceni medirá forças com o Moto Club-MA e o Fortaleza pega o Fluminense-PI. Os visitantes, por terem melhor ranking na CBF, jogam pelo empate na primeira fase. Na segunda, em caso de igualdade, a vaga será decidida nos pênaltis.

Antes do sorteio, o presidente Ednaldo Rodrigues discursou contra o racismo e pregou paz na competição. "Boa tarde a todos, espero que as equipes façam uma competição com muita disciplina, combate à violência nos estádios ou fora de estádios e também respeito a todos, principalmente a qualquer tipo de discriminação", pediu Ednaldo. "Todo tipo de discriminação, principalmente o racismo, é crime e está dentro do regulamento. Queremos paz nos estádios e disciplina na competição. Que os torcedores possam receber bem os colegas de outras equipes. Desejo sucesso a todos os participantes da Copa do Brasil de 2024", completou.

Dos 80 times que participaram do sorteio desta terça-feira, nove equipes são estreantes na competição: Água Santa, Amazonas, Audax-RJ, Capital-TO, Sampaio-RR, Itabuna-BA, Manauara-AM, Olaria-RJ e Petrolina.

As duas primeiras fases vão garantir 20 classificados que se juntarão a Athletico-PR, Atlético-MG, Botafogo, Flamengo, Fluminense, Grêmio, Palmeiras, Red Bull Bragantino e o atual campeão São Paulo, representantes do País na Copa Libertadores, além de Ceará, campeão da Copa do Nordeste, Goiás, campeão da Copa Verde, e Vitória, que conquistou o título da Série B.

A competição terá sete fases, sendo a primeira entre 21 e 28 de fevereiro, a segunda entre 6 e 13 de março, a terceiro nas semanas de 1 e 22 de maio, oitavas entre 31 de julho e 7 de agosto, quartas nas semanas de 28 de agosto e 12 de setembro, semifinais nos dias 2 e 17 de outubro e final pré-agendada para 3 ou 10 de novembro.

A Copa do Brasil de 2024 terá premiação recorde, com o campeão embolsando R$ 70 milhões e o vice levando outros R$ 30 milhões. Serão distribuídos, na primeira fase, R$ 1,4 milhão (para times da Série A), R$ 1,25 milhão (Série B) e R$ 750 mil (demais clubes). Na 2ª fase são R$ 1,7 milhão (Série A), R$ 1,4 milhão (Série B), R$ 900 mil (demais clubes), com a 3ª fase pagando R$ 2,1 milhões. Avançar nas oitavas de final significa levar R$ 3,3 milhões. As quartas pagam R$ 4,3 milhões e a semifinal, R$ 9 milhões

Confira os confrontos da 1ª fase:

Cianorte x Corinthians

ASA-Al x Internacional

Sousa-PB x Cruzeiro

Marcílio Dias x Vasco

Moto Club-MA x Bahia

União-MT x Atlético-GO

Fluminense-PI x Fortaleza

Maringá x América-MG

Real Noroeste-ES x Cuiabá

Água de Marabá-PA x Coritiba

Iguatu-CE x Juventude

Anápolis-GO x Tombense

Trem-AP x Sport

São Luiz-RS x Ituano

Rio Branco-AC x CRB

Operário-MS x Operário-PR

Operário-MT x Criciúma

Treze-PB x ABC

Humaitá-AC x Sampaio Corrêa

Porto Velho-RO x Remo

Nova Venécia-ES x Botafogo-SP

Murici-AL x Confiança-SE

Grêmio Sampaio-RR x Brusque-SC

Maranhão-MA x Ferroviário-CE

Ji-Paraná-RO x Paysandu-PA

Itabaiana-SE x Brasiliense-DF

Athletic-MG x Volta Redonda-RJ

Costa Rica-MS x América-RN

River-PI x Ypiranga-RS

Villa Nova-MG x Aparecidense-GO

Independente-AP x Amazonas-AM

Manauara-AM x Retrô-PE

Real Brasília-DF x São Raimundo-RR

Portuguesa Santista x Caxias-RS

Água Santa x Jacuipense-BA

Petrolina-PE x Cascavel-RS

Capital-TO x Tocantinópolis-TO

Olaria x São Bernardo

Audax-RJ x Portuguesa-RJ

Itabuna-BA x Nova Iguaçu-RJ