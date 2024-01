Renato Cariani é indiciado pela PF por tráfico de drogas

Após uma extensa investigação que durou dez meses, a Polícia Federal de São Paulo concluiu o inquérito envolvendo o influenciador fitness Renato Cariani, apontando suspeitas de desvio de produtos químicos para a produção em larga escala de substâncias ilícitas destinadas ao tráfico de drogas. O relatório final resultou no indiciamento de Renato Cariani e de dois amigos por crimes que incluem tráfico equiparado, associação para o tráfico de drogas e lavagem de dinheiro. A informação é do portal G1.



O grupo é acusado de utilizar uma empresa para emitir notas fiscais falsas de venda de produtos a multinacionais farmacêuticas, desviando, na verdade, insumos para a fabricação de cocaína e crack. Essas substâncias, conforme apurado pela investigação, abasteciam uma rede criminosa de tráfico internacional liderada por facções como o Primeiro Comando da Capital (PCC).

Além do influenciador Renato Cariani, os envolvidos identificados como Fabio Spinola Mota e Roseli Dorth são acusados de utilizar a empresa Anidrol Produtos para Laboratórios Ltda, da qual Renato é sócio junto com Roseli, para perpetrar o esquema criminoso. A Anidrol está localizada em Diadema. Com mais de 7 milhões de seguidores no Instagram, Renato Cariani teria, de acordo com a PF, conhecimento e envolvimento direto nas atividades ilícitas.

Embora o inquérito não tenha solicitado a prisão dos três indiciados, todos estão respondendo em liberdade. O relatório da PF foi encaminhado ao Ministério Público Federal (MPF), que decidirá se apresentará ou não denúncia contra o grupo pelos crimes apontados. A Justiça Federal, posteriormente, será responsável por determinar se o trio será julgado e, em caso de condenação, sujeito à prisão.

Procurada pela TV Globo e pelo g1, a defesa de Renato Cariani emitiu uma nota alegando que o indiciamento ocorreu de maneira precipitada, há mais de 40 dias, antes que ele tivesse a oportunidade de prestar esclarecimentos. A defesa de Roseli Dorth, sócia de Cariani, também contestou as conclusões da Polícia Federal.