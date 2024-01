Fabiana Karla relembra último trabalho com Jandira Martini: Minhas melhores memórias

Após o anúncio da morte de Jandira Martini, diversos artistas contaram momentos com a atriz. Amiga que participou do último trabalho dela, Fabiana Karla compartilhou fotos das duas no filme de 2022, Uma Pitada de Sorte.

Na legenda, Karla relembrou que ela viveu a filha de Jandira nos cinemas e que algumas de suas melhores memórias foram criadas durante o período de preparação para o longa:

Ah, Jandira? Que perda para todos nós artistas, fãs, familiares, amigos? Obrigada pela troca, pelo aprendizado, pelas risadas? Foi minha mãe no filme, e eu tinha tanto orgulho disso? Uma atriz memorável! Impecável! Sua voz marcante, seu olhar forte? Tudo isso ficará guardado para sempre nas minhas melhores memórias e no meu coração.