Zilu Godoi analisa estratégia de Davi no BBB24: - Ele não precisa jogar assim

Hablou! Zilu Godoi já contou diversas vezes que está acompanhando - e muito - a sua filha no confinamento do Big Brother Brasil 24. Na última segunda-feira, dia 29, a empresária bateu um papo com o Pop Share e revelou qual conselho daria para à herdeira envolvendo o colega Davi. Vale pontuar que algumas declarações e atitudes da cantora estão dando o que falar entre o público.

- Ela não tem noção que o Davi é o queridinho aqui fora por enquanto. Eu queria que ela se ocupasse de malhar, de fazer outras coisas, de tá com as meninas, dançar, fazer o que ela gosta e esquecer o Davi. Às vezes eles (Pessoas da internet) pegam uma palavrinha e se apegam nessa palavrinha e isso não tá legal. Outros grupos falaram mais do Davi do que ela e isso é uma perseguição.

Segundo Zilu, Wanessa poderia ser amigo do brother caso ele agisse diferente.

Em outro momento, a empresária analisou a postura do motorista de aplicativo no jogo e deixou claro que ele não precisa jogar da maneira que está fazendo:

- A casa inteira está vendo o problema que o Davi está causando, mas só pegaram Wanessa para Cristo, o porquê eu não sei. A casa inteira está errada e só o cara [Davi] está certo? Não concordo. Eu acho ele um menino bom, é um menino que luta, trabalhador, que tem uma história de vida muito bonita, ele tá batalhando e precisa do prêmio, mas ele não precisa jogar assim.

Recentemente, Zilu falou sobre a decisão da filha em aceitar o convite para o reality da Rede Globo.