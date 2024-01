Andressa Urach relembra ficada com Cauã Reymond: Até hoje eu recordo, boas lembranças

Andressa Urach não tem papas na língua, como você já deve saber, e relembrou alguns nomes famosos com quem já se relacionou durante uma entrevista no podcast Selfie Service. Durante o bate-papo, que rolou na noite da última segunda-feira, dia 29, a influenciadora contou sobre como foi ficar com Cauã Reymond.

- Fiquei com ele por causa de um amigo dele, já tinha ficado com esse amigo, que me apresentou a ele. Ele passou o contato e quando eu cheguei, falei: Uau! É você. Até hoje eu recordo, boas lembranças.

Andressa ainda afirmou que Cauã já havia terminado com Grazi quando o encontro aconteceu e afirma:

- Foi maravilhoso, tudo de bom.

Essa não é a primeira vez que o assunto vem a tona, e Urach diz que Cauã ficou furioso quando ela compartilhou o assunto com o público - inclusive a bloqueando no Whatsapp.

Mas Cauã não foi o único, Andressa ainda contou sobre a noite que teve com o cantor Lucas Lucco. Ao ser questionada sobre um famoso que gostaria de gravar vídeos íntimos para plataforma adulta, ela respondeu:

- Eu acho até que já peguei. [Esse] famoso que peguei e nunca contei, mas que acho que daria um conteúdo delícia é o Lucas Lucco. Aquele tanquinho dele ia dar bom. O Arthur nem sabe que fiquei com ele.

E continua:

- Ele está solteiro agora, nunca mais fiquei com ele. Eu não me lembro se foi na época do Miss Bumbum ou A Fazenda. Ele não era nem tão famoso. Lembro que fui ao show dele, fiquei com ele e, na van, ainda falei: Se você focar, vai fazer mais sucesso que o Luan Santana. Ele estava começando a se destacar.