Wanessa Camargo volta a desabafar no BBB24 sobre situação financeira: - Estou devendo um monte

Wanessa Camargo já havia confessado que fez empréstimos para poder entrar no BBB24, já que teve que pagar multas de cancelamento de shows. Desta vez, a cantora conversou com Yasmin Brunet sobre sua situação financeira e mencionou as dívidas que acumulou.

O papo começou com a modelo refletindo sobre os participantes que têm filhos e estão em busca do prêmio para dar melhores condições a eles.

- Acho que é mais difícil para quem está aqui, tem filho e uma vida estruturada lá fora, do que quem está aqui com filho querendo estruturar a vida para ele. É mais difícil para quem já tem, porque é só sair que tem. As outras pessoas, quanto mais continuarem aqui, mais vão poder dar.

Ao que Wanessa respondeu que, apesar de muitos acharem que ela está bem financeiramente por ser filha de Zezé Di Camargo, não é bem assim.

- Boa parte do que eu estou fazendo é por isso. Parte do meu motivo de estar aqui é isso. Você ser uma herdeira [diz ela fazendo sinal de aspas], dá uma visão. Hoje eu não sou [herdeira]. Hoje quem paga minhas contas sou eu.

- Eu também. Pago minhas contas desde os 15 anos de idade, contou Yasmin.

- Estou devendo um monte para vir aqui, porque tive que parar, disse a artista.

A cantora ainda disse que são realidades diferentes no programa.

- O que para as pessoas cinco mil faz diferença, para a gente não vira nada. Então, na realidade, são realidades diferentes.