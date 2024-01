Kanye West se irrita com repórter e pega celular dela após ser questionado se a esposa tem livre arbítrio

Não gostou nadinha! Kanye West se irritou com uma repórter colaboradora do TMZ após ela fazer uma pergunta sobre sua esposa. Desde que começou a se relacionar com o rapper, Bianca Censori passou a usar roupas que deram o que falar na internet, seja por serem ousadas demais ou por fugirem de padrões. Por conta disso, algumas pessoas começaram a se questionar se o artista é quem dita o que ela deve vestir.

- As pessoas querem saber se a Bianca tem livre arbítrio. Algumas pessoas acham que você está a controlando, perguntou a profissional.

Kanye então pegou o celular da mulher e começou a disparar:

- Por que você acha isso ok? Eu sou um ser humano! Você acha que pode vir para cima de mim e me fazer esse tipo de pergunta de m***a só porque é uma mulher branca? Perguntar sobre a minha esposa, querendo saber se ela tem livre arbítrio. Você é maluca? Você é insana? Isso aqui é a América. Você tem livre arbítrio ou trabalha para o demônio? Eu sou uma lenda, você compreende isso? Estou aqui para apoiar o Charlie Wilson e você vem com umas perguntas idiotas sobre a minha esposa. É a minha esposa.

Ele ainda disse:

- Você não estava me perguntando nada quando eu não podia ver meus filhos e agora só tenho visitas e não tenho direito à escola onde eles estudam? Você tem perguntas sobre isso ou faz parte do sistema?

Não contente, o artista seguiu atacando a repórter e exigiu que ela respondesse se era certo ou errado ela fazer uma pergunta idiota, desrespeitosa para um super-herói adulto.

- Eu só preciso do meu telefone, disse ela

- Não, responda à pergunta! Eu tenho que responder às suas perguntas, responda à minha pergunta. Peguei seu telefone agora. Eles vão me prender por pegar seu telefone?, rebateu o rapper.

Proibida de usar redes sociais?

Fontes relataram ao Daily Mail que Kanye West teria proibido Bianca Censori de usar as redes sociais com a justificativa de querer protegê-la de comentários negativos. No entanto, algumas pessoas próximas à esposa do cantor parecem ter outra opinião sobre a decisão. Segundo o veículo, eles acreditam que esta seria apenas mais uma tática para a isolar ainda mais.

- Bianca sempre teve redes sociais e era ativa nelas ? até se casar com Kanye. Ele não quer que ela fique com isso porque acha que vai machucá-la se ela tiver que ler as coisas desagradáveis que as pessoas dizem, contou um informante.