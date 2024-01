Espetáculos de circo são destaques do Sesc Santo André no mês de fevereiro

Respeitável público, em fevereiro o Sesc Santo André (Rua Tamarutaca, 302, Vila Guiomar) traz ao palco a energia dos picadeiros, com espetáculos que transportam o público por meio das diversas linguagens circenses. As apresentações acontecem aos fins de semana, e convidam todas as pessoas para uma viagem através desse universo.

No sábado, dia 2, Mundano conta a história de dois soldados que, perdidos, precisam encontrar outro sentido para a vida. Dia 17, é a vez do Cabaré Zona Leste invadir o palco com malabarismos, contorcionismos, acrobacias e muita diversão. Já aos domingos de todo o mês, quem ocupa o teatro é Evolução dos Bichos, em que o porquinho Diego busca o sucesso em sua vida profissional.

Os espetáculos, além de apresentarem aos espectadores essa rica cultura, dialogam com o público de maneira lúdica e divertida. Confira a programação completa do mês pelo Portal Sesc SP.

ESPETÁCULOS

Fazem parte da programação Mundano, com Exército Contra Nada. Mundano apresenta dois soldados a caminho de sua cidade natal. Perdidos, têm como única referência o lugar onde as ruas Esperança e Alegria se encontram. O evento acontece no dia 3, sábado, das 16h às 17h, de forma gratuita e sem retirada de ingressos, na área de convivência.

O Cabaré Exército Conta o Nada ainda apresenta Zona Leste, uma caravana itinerante reunindo artistas oriundos da Zona Leste, que transita pelo espaço da apresentação, desfilando suas habilidades circenses e musicais. O evento acontece no dia 17, sábado, das 16h às 17h, também de forma gratuita e sem retirada de entradas, na área de Convivência

Já no espetáculo Evolução dos Bichos, o porquinho Diego, assim como a maioria dos habitantes do nosso planeta pós-moderno, sonha com o sucesso profissional. Dedicado às suas funções, acorda todos os dias e enfrenta com “sucesso” um mundo regido por burocracias, dinheiro, consumismo e falta de tempo. A apresentação acontece no teatro do Sesc, de 4 a 25 de fevereiro, aos domingos, das 16h às 17h, e exceto dia 11. Ingressos variam entre R$ 10 e R$ 30.