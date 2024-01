PM prende detento que não voltou de saída temporária com carro roubado

Um procurado pela Justiça, de 36 anos, que não retornou da saída temporária de fim de ano, foi preso na tarde de sábado (27), em Mauá, após ser flagrado dirigindo um carro roubado, que também foi usado em outros delitos.

O motorista saltou do carro em movimento e tentou fugir a pé, subindo no telhado de residências, mas foi capturado. O homem já cumpria pena por roubo.

Policiais militares do 30º Batalhão de Polícia Militar Metropolitano patrulhavam a avenida Ayrton Senna, em Santo André, quando identificaram que um carro que vinha na contramão era o mesmo usado no roubo a outro veículo momentos antes, no bairro Capuava. Na ocasião, dois suspeitos chegaram armados no veículo e abordaram um casal que entrava na residência. O carro das vítimas foi levado, mas encontrado logo em seguida, abandonado no Parque São Rafael.

O carro envolvido no assalto também foi roubado e pertencia a uma locadora. A mulher, quando percebeu que o veículo que alugou tinha sido levado por criminosos, acionou a Polícia Militar.

O homem foi localizado correndo pelos telhados das residências, onde caiu e foi abordado. Dentro do carro locado, havia duas placas veiculares usadas no roubo ao casal, além de um capuz.

Os policiais constataram que o suspeito cumpria pena por roubo no sistema penitenciário de Valparaíso, no interior paulista, no entanto, não retornou da saída temporária e era procurado pela Justiça.

O suspeito foi conduzido ao 1º DP de Mauá, onde o caso foi registrado como roubo e captura de procurado.