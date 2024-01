Caminhão entala em Viaduto da Av. Perimetral e deixa feridos

O acidente com caminhão basculante ocorreu nesta terça-feira (30), quando às 5h10 a caçamba do veículo se elevou por engano na Av. Santos Dumont e ficou entalada no teto do viaduto da Perimetral. O congestionamento se acumula na via ao sentido Centro, que segue parcialmente interditada.

O motorista que estava em volante não se feriu, entretanto, segundo os agentes da Defesa Civil e da Secretaria de Trânsito de Santo André no local, dois motociclistas colidiram e se feriram metros a frente da área isolada.

A Prefeitura de Santo André apontou por nota que acompanha o estado de saúde dos motoristas acidentados de forma paralela ao incidente, mas o boletim médico ainda não foi divulgado.

O Diário também acompanhou o momento em que, às 9h30, a caçamba do veículo cedeu e trouxe pedaços de concreto do viaduto ao chão, sem o comprometimento das estruturas. Conforme apuração da reportagem, não havia placa com sinalização do nome ou o limite de altura no local.

Ainda de acordo com as equipes no trecho, o trânsito na via só deve fluir com normalidade dentro de 1 hora, quando os detritos, a caçamba e caminhão forem devidamente retirados do espaço.