Luana Piovani relembra momento em que Dado Dolabella debochou da medida protetiva

Dado Dolabella decidiu fazer uma música dedicada a Wanessa Camargo e rapidamente viralizou na web com a música. Luana Piovani não só ouviu a canção, como fez questão de comentar nas redes sociais.

A atriz parece ter se divertido com o vídeo, pois falou de forma debochada:

- Vocês já devem estar sabendo que houve o lançamento de uma grande obra-prima na música popular brasileira. Se não estão sabendo, têm que dar Google. Vai aparecer. É só colocar obra-prima atual MPB. Com certeza vai entrar o clipe, a melodia, a letra, dizer quem compôs, quais são os instrumentos tocados. É uma coisa assim que muda a vida. Vocês precisam ver. A letra realmente é uma obra-prima.

A artista ainda compartilhou nos Stories do Instagram a publicação de uma seguidora relembrando um momento em que Dado Dolabella desdenhou da medida protetiva da atriz contra ele. Em uma foto tirada em 2009, época em que Dado e Luana estavam no mesmo camarote da Sapucaí, o famoso aprece posando com uma fita métrica na mão para fazer referência à distância de 250 metros que tinha que manter da ex-companheira após ela denunciá-lo por agressão. A atriz chegou a chamar a polícia e ele foi preso.

Para quem tem coragem de criticar a Luana Piovani. Ta aí desenhado, escreveu a seguidora ao mostrar a foto e contar o ocorrido.

No texto, a internauta escreveu:

Eu nunca vou esquecer dessa imagem. Ele com a fita para medir a distância da Maria da Penha. C***o demais. Ela foi lá, chamou a polícia e tiraram ele do camarote.