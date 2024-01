Sem Anne Sullivan, Auricchio abre cofre

O prefeito de São Caetano, José Auricchio Júnior (PSDB), assinou na semana passada convênios com instituições para auxiliar a Prefeitura no atendimento escolar para estudantes com diagnóstico de deficiência intelectual, transtorno do espectro autista (o TEA) ou deficiência múltipla, grupo que até o ano passado era atendido na Fundação Anne Sullivan, autarquia referência nacional no assunto. Auricchio decidiu encerrar as atividades da fundação - e contou com suporte da Câmara para extinguir a Anne Sullivan. Um dos vereadores que votaram pelo fim da Anne Sullivan foi o governista Caio Salgado (PL), de família que administra a Apae (Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais) da cidade. E a Apae foi uma das contratadas pela Prefeitura para oferecer o serviço: R$ 221.664,60 ao ano. A outra contratada foi a Amas (Associação Metodista de Ação Social), que receberá o mesmo valor.

BASTIDORES

Falta você - 1

Aliados da prefeita de Rio Grande da Serra, Penha Fumagalli (PSD), acreditam que um dos motivos para a instabilidade no governo depois que o vereador Marcelo Akira (Podemos) apresentou pedido de impeachment da chefe do Executivo é o fato de o ex-prefeiturável Carlos Augusto César, o Cafu, estar distante da política municipal.

Falta você – 2

Fiador da candidatura de Claudinho da Geladeira (PSDB) e do impeachment do tucano, Cafu tem se dedicado à costura de sua pré-candidatura à vice-prefeitura de Hortolândia. Zezão Gomes (PL), que foi vice do padrinho político de Cafu, Angelo Perugini, assumiu o Paço após a morte de Perugini, em 2021, e concorrerá à reeleição.





Grama do vizinho

Ainda em Rio Grande da Serra, cresce a pressão em cima da secretária de Comunicação do governo Penha Fumagalli (PSD), Juliana Carla. Ela é companheira do vereador Ébio Viana, o Bibinho (Cidadania), que tem sido sondado e visto próximo do ex-prefeito Adler Kiko Teixeira (MDB), que deve se candidatar e ser rival de Penha nas urnas neste ano.

JacoFreitas

Em busca do apoio do governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) à sua pré-candidatura à Prefeitura de Mauá, o deputado estadual Atila Jacomussi (SD) tem ido além de atribuir ao governador todas as obras em curso na cidade. Ele diz que é “Atila Jacomussi de Freitas” sempre que se encontra com o chefe do Executivo estadual. E os afagos de Atila não ficam apenas nos elogios ao governador e sua atuação nas redes sociais: Atila é considerado um parlamentar da tropa de choque de Tarcísio na Assembleia Legislativa.

Dilema

Tarcísio de Freitas vive um dilema em Mauá porque o presidente da Fundação Casa, autarquia vinculada ao governo paulista, também é pré-candidato à Prefeitura mauaense. Juiz João (PSD) conta com suporte do secretário paulista de Governo, Gilberto Kassab (PSD), e também pretende ser o nome de Tarcísio no município.

De saída

Diretor do DP Fauna da Prefeitura de Ribeirão Pires, Miguel Luis anunciou sua saída do governo do prefeito Guto Volpi (PL). Coincidentemente – ou não – a exoneração de Lu, como ele é conhecido, surge dias depois de a administração publicar instauração de portaria de investigação de sua conduta à frente do departamento. Lu é figura próxima do futuro ex-líder do governo na Câmara, o vereador Diogo Manera (PSDB), e considerado figura central no setor que cuidava do resgate de animais silvestres e castrações em Ribeirão.