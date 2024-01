'BBB 24' tem madrugada de briga coletiva e acusações após Sincerão 'morno'

O Sincerão do Big Brother Brasil 24 desta segunda-feira, 29, não agradou a todos. Sem grandes discursos e intrigas, a dinâmica foi chamada de "flopada" pelos próprios participantes do reality. Os emparedados Alane, Isabelle, Luigi e Juninho, o líder MC Bin Laden e o anjo Fernanda participaram do desafio e tiveram de apontar seus "fechamentos" - quem queriam perto e quem queriam longe, além do "fofoqueiro" da casa.

A madrugada, porém, rendeu uma briga coletiva. Leidy Elin e Matteus começaram a discutir após o brother ser chamado de "planta". Em determinado momento, o atrito envolveu Pitel e Deniziane.

Também ocorreram acusações. Deniziane disse que Leidy tem "muita falta de caráter" e Juninho chamou Davi de "mentiroso compulsivo". Houve até um receio de que um dos grupos do reality se desfaça.

Veja o resumo da madrugada do BBB 24:

Sincerão X Jogo da Discórdia

A segunda-feira contou com um Sincerão "morno" que desagradou aos brothers. Na dinâmica, os participantes tinham que apontar seus "fechamentos", quem queriam perto e quem queriam longe, além do "fofoqueiro" da casa. Mas a noite não teve nenhuma cena marcante.

O clima foi apontado por Pitel, Lucas e Yasmin Brunet. "Está flopado para c******. Foi muito ruim o Sincerão. Não teve nada", declarou a modelo. Nas redes sociais, internautas pediram pelo retorno do Jogo da Discórdia, que envolvia todo o elenco do programa.

Matteus x Leidy Elin

Após ser chamado de "planta", Matteus iniciou uma discussão com Leidy Elin. "Você me conhece faz 20 dias e não sabe quem eu sou", criticou o brother. Deniziane começou a tomar partido e Leidy rebateu: "Eu estou falando com ele. Você vai começar a tomar as dores dele?".

Em determinado momento, Pitel se envolveu na briga e declarou que julgava Matteus pelo que enxerga no jogo, e não fora da casa. Ela ainda se irritou ao lembrar que o brother a colocou em um dos Paredões.

Acusações

A madrugada também contou com acusações de todos os lados. Em conversa com Pitel, Juninho chamou Davi de "mentiroso compulsivo". A sister, então, pontuou pensar que a acusação era "muito grave". "'Mentiroso compulsivo' são muitas questões. Ele mentiu em coisas pontuais. ... Acho muito grave chamar uma pessoa de mentirosa compulsiva", afirmou.

Deniziane, por sua vez, criticou Leidy Elin após a briga com Matteus. "Não fui eu que fui lá e briguei com ela, a ação partiu dela. E uma ação que eu julgo muita falta de caráter", disse. Mais tarde, as duas chegaram a conversar sobre o assunto. Leidy negou que Matteus faça parte do grupo que inclui as sisters e Deniziane alegou que o brother é um "aliado".