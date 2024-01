Palavra do Leitor - 30 de janeiro de 2024

Industrialização

‘Região poderá ser beneficiada com plano de industrialização’ (Economia, dia 23). Se o governo realmente quer incentivar o crescimento do setor industrial além da liberação de linhas de crédito, o que é correto, deveria: acabar e não incentivar sindicatos (motivo da debandada de muitas empresas dos grandes centros), reduzir impostos (e não aumentar), fazer reforma trabalhista garantindo direitos (e não travar em legislação antiquada), manter o mercado aberto à concorrência (e não criar reservas para a indústria nacional), cortar incentivos para não ser refém de setores (só é bom quem se sustenta), garantir a segurança jurídica (isto atrai investimentos) e, por fim, não interferir no mercado privado, ele sabe trabalhar e não precisa de tutela do Estado.

Walmir Ciosani

São Bernardo

Marielle Franco

‘Lessa delata conselheiro do TCE-RJ por morte de Marielle’ (Política, dia 24). Enfim esclarecido. Ronnie Lessa, assassino de Marielle Franco, até então uma ilustre desconhecida, finalmente revelou quem foi o mandante do assassinato da ex-vereadora do Rio de Janeiro e seu motorista Anderson Gomes. Até então, vários segmentos da sociedade, imprensa e principalmente a ala esquerdista da política nacional, eram unânimes em dizer que os mandantes eram algum membro da família Bolsonaro, ele próprio ou alguém ligado ao seu grupo político. Não tenho procuração para defender A ou B, mas será que aqueles que enchiam a boca e apontavam o dedo para os mencionados anteriormente terão a humildade e a coragem de virem a público e, pelo menos, pedir desculpas pelas acusações levianas que fizeram? Segundo Lessa, através de delação premiada, quem foi o mandante deste crime horrendo foi Domingos Brazão, importante figura política do Rio de Janeiro, Conselheiro do Tribunal de Contas do Estado e figura aliada ao PT, inclusive usando camisetas com o rosto de Dilma Roussef em campanha eleitoral. Para corroborar ainda mais esta confissão, o vice presidente do PT, Washington Quaqua, condenado em primeira instância a três anos de reclusão, e que dispensa maiores comentários, fez uma defesa enfática de Brasão dizendo que não acredita que seja o mandante, que é companheiro e gente que sempre esteve ao lado do PT etc... Flávio Dino, que se aproveitou politicamente deste crime, prometeu esclarecer os fatos no primeiro trimestre e aí está, sr. ministro. Esclarecido. O que o senhor tem a nos dizer?

Mauri Fontes

Santo André

Boa vizinhança

Entendo que todo país amigo deva oferecer ajuda ao vizinho. Lula ofereceu ajuda ao Equador, enquanto a Amazônia está em vias de ser tomada pelo crime organizado. Ou seja, no Brasil, o crime organizado vem avançando a passos largos, nada é feito para amenizar a violência que grassa neste País e Lula está olhando para fora? É preciso identificar países produtores, consumidores e países que servem de rota, e também verificar se esses países querem mesmo enfrentar o crime organizado e, depois disso, sentar e traçar estratégias.

Luciana Lins

Corinthians

‘São Bernardo luta do início ao fim e bate o Corinthians’ (Esportes, dia 28). A derrota do Corinthians é o reflexo do comando do técnico Mano Menezes, que perdeu o respeito no vestiário, como já é visível fora do campo, no momento dos jogos e nas entrevistas. Na quarta-feira, contra o Cuiabá, ofendeu o seu liderado e também o clube de onde ele veio, que foi o Cuiabá, e, no sábado, ofendeu o atleta Yuri Alberto, chamando-o de burro. Mano não deveria nem estar no Timão, que deveria manter Wanderlei Luxemburgo até o fim do ano e a nova presidência contrataria o profissional que se enquadra na nova filosofia de trabalho.

Eduardo Furtado

Mauá