Polícia, presente!

É inegável que ainda há muito trabalho a ser feito, mas traz algum alento a queda verificada nos principais indicadores criminais de 2023 no Grande ABC. Com o tempo, a se manter a tendência de redução, a sociedade poderá recuperar a sensação de segurança perdida. Responsável pelo policiamento ostensivo nas sete cidades, o coronel Luiz Fernando Alves atribui parte considerável do sucesso estatístico no combate à violência à presença da corporação nas ruas. Associadas às estratégias de inteligência, que também têm merecido a devida atenção do comando regional da PM, as operações especiais ajudam, por si, a inibir as ações dos bandidos, trazendo mais tranquilidade à população.

Foi com essas estratégias que a PM conseguiu derrubar em 18% a ocorrência de homicídios em um ano, passando de 155 casos em 2022 para 106 em 2023 no Grande ABC. Também registraram quedas acentuadas os chamados crimes contra o patrimônio, como roubos (11%) e furtos (1,2%) em geral e roubos (23%) e furtos (7,7%) de veículos, conforme mostrou reportagem publicada no sábado por este Diário. É evidente que as ações decorrentes do setor de inteligência da PM também foram essenciais para a diminuição dos episódios, mas elas de nada adiantariam se os soldados não estivessem nas ruas. Um sinal claro para que o coronel Alves continue nesta linha em busca da melhoria dos dados.

Além de permitir resposta rápida e eficaz, a ronda inibe o marginal. Que ladrão ousará subtrair o celular, ou o veículo, do cidadão na frente de um policial? Em conjunto com estratégias preventivas, as operações diminuem significativa assaltos, furtos e roubos. Esta abordagem proativa reforça a importância de se investir na presença física das forças de segurança como elemento dissuasório contra a criminalidade. A simples proximidade policial desencoraja os meliantes. O coronel Alves compreendeu que a segurança é construída nas ruas, e os resultados indicam que a estratégia adotada não apenas responde, mas também previne a violência, contribuindo para uma atmosfera mais pacífica e confiável.