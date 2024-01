PIB da França fica estável no 4º trimestre ante os três meses anteriores

O Produto Interno Bruto (PIB) da França ficou estável no quarto trimestre de 2023 em relação aos três meses anteriores, segundo leitura preliminar do instituto nacional de estatísticas do país, o Insee. O resultado veio levemente abaixo da previsão dos economistas consultados pelo Wall Street Journal, que esperavam alta de 0,1%.

Na comparação com o quarto trimestre de 2022, o PIB francês cresceu 0,7%, ligeiramente acima do avanço de 0,6% projetado pelos economistas. Em 2023, o PIB francês cresceu 0,9%. O número, que veio dentro do esperado, representa uma desaceleração ante o avanço de 2,5% registrado em 2022.

O resultado anual reflete principalmente o crescimento acentuado no segundo trimestre de 2023, de acordo com a Insee. A previsão de crescimento para 2024 foi mantida em 0,1%. *Com informações da Dow Jones Newswires.