Com Falcão, Ginásio Noêmia Assumpção é reinaugurado após reforma

Com a presença de estrelas do esporte, como o ex-jogador de futsal Falcão, e influenciadores, o Ginásio Noêmia Assumpção, localizado no bairro Camilópolis, em Santo André, foi reinaugurado na noite de ontem, com a partida comemorativa Jogo do Rei. O local ganhou uma reforma geral estrutural que atenderá os quesitos para que a equipe mandante, o Santo André Intelli, possa incluir a LNF (Liga Nacional de Futsal) em seus mandos de jogos. Foram investidos R$ 300 mil pelo Paço, em obra que durou cerca de um mês.

Na reinauguração, a grande estrela do jogo foi o ex-jogador de futsal Falcão, reconhecidamente um dos melhores jogadores da história na modalidade, além dos youtubers Lucaneta, Henry Japa, o cantor Dexter e Cristian, ex-atleta do Corinthians, entre outros. Na equipe da casa, além do craque, formaram o elenco atletas como Xaropinho e Mancine, do Santo André, e autoridades como o secretário de Esporte andreense, Marcelo Chehade, e o prefeito de Santo André, Paulo Serra (PSDB).

“Muito feliz de ser o escolhido em um evento tão importante para a cidade. É fundamental ter espaços como esse, toda cidade que quer ter sucesso, necessita ter um ginásio de esportes. O Santo André Intelli vem nesse ritmo, com uma equipe que joga o Paulista e a LNF, mas sabemos que também existem muitos projetos por trás, e essa reinauguração incentiva a prática de esportes de muitas crianças”, comemorou Falcão. O público pode ver grandes lances do craque do futsal, como bicicletas, carretilhas e gols.

As melhorias passam por longa modernização do espaço, incluindo fachada do ginásio e colocação da lona de identificação; adição de rampa de cadeirante, na entrada principal e estacionamento; demarcações de linha e pintura das áreas; criação de área vip e camarotes; ampliação dos vestiários; criação de estrutura do banco de reservas, além de expansão da área de jogo, entre outras intervenções. O local reduziu levemente sua capacidade de 3.000 para instalação de cadeiras em alguns setores.

Para acompanhar a partida, o torcedor colaborou com arrecadação de alimentos, que será destinada ao Fundo Social de Solidariedade de Santo André. “Santo André acredita no esporte como uma ferramenta de transformação na vida das pessoas, como politica pública de qualidade de vida. Estamos muito orgulhosos dessa reinauguração”, destacou o prefeito de Santo André, Paulo Serra, que fez dupla de ataque com Falcão.

LNF

O local agora está apto para receber jogos da LNF. O Santo André Intelli não conseguia utilizar o local de jogo na competição nacional porque a LNF apontava “não conformidade com critérios técnicos do regulamento”. Deste modo, o time era obrigado a mandar suas partidas ‘fora de casa’, no Poliesportivo de São Bernardo.

A Liga Nacional de Futsal deve começar em março. Serão 24 equipes que disputarão 16 vagas na primeira fase. Este ano haverá grandes novidades, como acesso e rebaixamento e a criação das Ligas A e B.