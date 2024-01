Corinthians defende tabu na Neo Química Arena contra Tricolor

Com as equipes em momentos diferentes na competição, Corinthians e São Paulo se enfrentam na Neo Química Arena, nesta terça-feira (30), às 19h30, em partida válida pela quarta rodada do Campeonato Paulista de 2024.

Invicto e líder do Grupo D, o Tricolor nunca saiu com os três pontos de Itaquera, e busca o primeiro triunfo na casa do Timão neste jogo. Já são 18 partidas disputadas no estádio, sendo 11 vitórias corintianas, e sete empates.

O Timão estreou no campeonato em casa com vitória sobre o Guarani, mas chega para a partida desta terça-feira com o objetivo de buscar a recuperação, já que vem de duas derrotas seguidas: contra o Ituano, no Interior, e São Bernardo FC, pela terceira rodada do Paulistão, em duelo disputado no Grande ABC.

Já o São Paulo chega invicto para o Majestoso, o clube do Morumbi ganhou do Santo André na primeira rodada, no MorumBis, e voltou a vencer a Portuguesa neste fim de semana, após um empate por 1 a 1 contra o Mirassol na segunda rodada do torneio.

O lateral-esquerdo Hugo deve retornar para a escalação titular do Timão, já que Palacios passou por exames no último e teve uma lesão detectada na coxa. O restante da escalação alvinegra deve ser parecida com o que entrou em campo contra o Tigre.

Com a lesão de Igor Vinícius, o lateral-direito Rafinha pode fazer seu primeiro jogo em 2024 pelo São Paulo. O tricolor também conta com a volta de Michel Araújo e Erick, que retornaram aos treinamentos e devem ser relacionados para o clássico. Também há possibilidade de Luiz Gustavo, autor do gol da vitória contra a Portuguesa, começar a partida no lugar de Pablo Maia.

HISTÓRICO

O último embate entre os times aconteceu em setembro de 2023, pelo Brasileirão, quando o clube do MorumBis venceu o alvinegro em casa por 2 a 1. Antes disso, o Majestoso decidiu o finalista da Copa do Brasil e, na ocasião, o São Paulo também levou a melhor. Mesmo com as derrotas recentes, o Corinthians leva vantagem no histórico do Majestoso, com 133 vitórias, o que representa uma vantagem de 22 jogos em relação ao rival.