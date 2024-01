Prometeon tem novo CEO para a América Latina

A Prometeon, antiga Pirelli, tem um novo CEO para a América Latina. Ricardo Susini assumiu o cargo e irá se reportar diretamente ao CEO global da companhia, Roberto Righi.

Engenheiro de formação e com MBAs nas áreas de Marketing e de Negócios, Susini vem de larga experiência na indústria automotiva internacional. Ele ocupava o cargo de presidente da Yamaha no Brasil, além de ter acumulado sólida vivência na área comercial e de pós-vendas na própria montadora japonesa, como também na Ducati e na Honda.

Em suas novas responsabilidades, Ricardo Susini ficará à frente das operações da Prometeon no Brasil, com fábricas em Santo André, e em Gravataí, no Rio Grande do Sul, e um centro de pesquisa e desenvolvimento de produtos em Santo André. Além de operações da Região Hispano-américa, com escritórios na Argentina, Colômbia e México.