Qualquer desafio eu me sinto preparado, diz Gilvan Júnior

Cotado para ser o nome do governo na eleição para suceder o prefeito Paulo Serra (PSDB) no Paço de Santo André, o secretário de Saúde do município, Gilvan Júnior, declarou estar preparado caso seja o escolhido pelo tucano. Em entrevista cedida ontem ao portal ABC em Off, Gilvan contou sobre a expectativa de um nome por parte do chefe do Executivo andreense e, assim como o advogado Leandro Petrin na semana passada, falou sobre Paulo Serra ser o capitão do time.

“Qualquer desafio que se apresente eu me sinto preparado, mas, claro, dentro de um grupo. Hoje eu faço parte de um grupo, o prefeito Paulo Serra é o capitão desse grupo e qualquer decisão que ele tomar, além de respeitar, eu vou apoiar. E a gente vai continuar trabalhando e entregando o melhor resultado para a população”, declarou o secretário.

Gilvan está na gestão Paulo Serra desde o início do mandato tucano, em 2017, e é uma das figuras de maior confiança do prefeito dentro do governo. Antes de comandar um dos principais orçamentos da administração, ele foi secretário de Planejamento e superintendente do Semasa (Serviço Municipal de Saneamento Ambiental de Santo André) – na autarquia, pegou o período pós-acordo com a Sabesp (Companhia de Saneamento do Estado de São Paulo), ou seja, com redução nas preceitos do setor municipal.

Mesmo tendo apenas 31 anos, Gilvan tem chamado atenção pelos departamentos por onde passou, se tornando, assim, um dos braços direitos de Paulo Serra.

“Tudo aconteceu muito cedo na minha vida. Com 12 anos eu já trabalhava com meu pai, que sempre foi, e é até hoje, do setor de hortifrúti. Acordava às 3h, ia com ele até o Parque Dom Pedro, fazia as compras e as entregas, voltava, tomava banho, ia para a escola, voltava e dormia. Aos 16 anos eu era gerente de um supermercado com 45 funcionários. Então, já tive que lidar muito cedo com a questão das pessoas me julgarem pela idade”, comentou Gilvan.

Embora entusiasmado com os boatos sobre ser escolhido para suceder Paulo Serra, o secretário disse estar concentrado apenas em seu trabalho no comando da Saúde.

“Sobre um futuro governo isso ainda não passa na minha cabeça porque estou muito focado na Secretaria da Saúde, ainda há muitas entregas para acontecer. O prefeito falou que em abril vai tomar as decisões, então a gente deixa ele muito à vontade e continua no mesmo ritmo de trabalho para entregar o melhor às pessoas”.

CADEIRA NA CÂMARA

Além de ser cotado para suceder Paulo Serra, Gilvan Júnior também tem seu nome vinculado a uma possível candidatura a vereador. No entanto, o secretário de Saúde de Santo André rechaçou essa possibilidade.

“Eu trabalhei no Executivo durante oito anos e me identifiquei, gosto muito. A gestão do prefeito Paulo Serra montou um grande grupo e parte dele tem esse perfil legislativo. Inclusive, aumentou o número de cadeiras, então a gente deve ter mais representantes da base do governo. Mas, de verdade, eu gosto muito do Executivo”, disse Gilvan. Hoje ele está filiado ao Partido Novo, mas não milita – Paulo Serra já avisou que deve sair do tucanato o nome do governo no pleito.