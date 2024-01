Produção de minério de ferro da Vale no 4º tri de 2023 cresce 10,6% ante 4º tri de 2022

A produção de minério de ferro pela Vale no quarto trimestre deste ano aumentou 10,6% em relação a igual período de 2022, alcançando 89,397 milhões de toneladas. Na comparação com o trimestre anterior, a produção de minério cresceu 3,7%.

"O desempenho da Vale no quarto trimestre foi marcado por produção e vendas sólidas em todos os negócios. Em dezembro, a produção mensal de minério de ferro foi a maior desde 2018", disse a Vale em relatório depositado nesta segunda-feira, 29, na Comissão de Valores Mobiliários (CVM).

No total de 2023, a produção atingiu 321,2 milhões de toneladas, acima do guidance de 315 milhões de toneladas. Na comparação com 2022, o crescimento foi de 4,3% como resultado de iniciativas contínuas para melhorar a confiabilidade de ativos no S11D; do sólido desempenho nos complexos de Itabira e Vargem Grande; e das maiores compras de terceiros, explicou a mineradora.

As vendas de finos atingiram 77,88 milhões de toneladas, redução de 4,1% ante igual período do ano passado e avanço de 11,7% na comparação sequencial.

A produção de pelotas no período foi de 9,851 milhões de toneladas, aumento de 19,2% ante o mesmo período do ano anterior e 7,4% na comparação trimestral.

As vendas de pelotas aumentaram 17%, na comparação anual, e atingiram 10,28 milhões de toneladas. Ante o trimestre anterior, houve aumento de 19,4%.