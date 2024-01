Dado Dolabella sai em defesa de Wanessa Camargo após polêmicas no BBB24

Após o lançamento de sua música em homenagem à amada, Dado Dolabella volta a se pronunciar sobre às críticas em relação a canção que escreveu para Wanessa Camargo, atualmente confinada no BBB24. Através dos comentários de um perfil de fofocas no Instagram, o ator desabafou sobre a reação do público.

A humanidade precisa se humanizar... Crescer não é acertar sempre, e sim aprender a lidar com os momentos que erramos, escreveu ele.

Ainda nesta segunda-feira, dia 29, Dolabella se manifestou sobre as últimas atitudes da cantora dentro do reality da emissora TV Globo. Em conversa ao vivo com o programa de entretenimento Fofocalizando do SBT, o famoso afirmou:

- Primeiro, pra mim não foi surpresa nenhuma [a escolha de Wanessa ao levar Davi para participar da prova com ela]. Eu conheço o coração da Wanessa, estou sempre falando aqui [fora do reality] sobre o coração dela, o quanto que ela é uma pessoa de pureza, inocente, transparente..., começou.

- Aquilo que fizeram dela, que estão fazendo dela, aqui fora, que estão, inclusive, chamando de racista, o que eu acho uma covardia isso. Por conta de dinâmicas do jogo, várias pessoas foram falar dela. A primeira pessoa que começou com isso foi o [MC] Bin Laden, falando mal do Davi pra ela, que o Davi estava manipulando o jogo..., relembrou Dado, citando ainda o participante Luigi e afirmando que os brothers estariam fazendo a cabeça de Wanessa.

- Existe uma verdade unilateral, hoje, em cima do Davi. Ficam só colocando as coisas que o Davi [aparece] como vítima. A Wanessa vivenciou também coisas que o Davi fez errado na casa. E ela, pelo ponto de vista que ela tem dentro da casa, que não é o mesmo [do público], [além] das pessoas [dentro do programa] falando coisas pra ela, ela estava com esse pensamento, disse o famoso, que prosseguiu citando a mudança que Wanessa teve ao se dar a chance de conversar com Davi durante a arrumação da casa também nesta segunda-feira, dia 29.

Questionado sobre a escolha da cantora ao chamar o motorista para participar da dinâmica ao seu lado, Dado Dolabella afirmou que a Camarote utilizou da chance que teve em dar uma oportunidade para Davi que havia previamente confessado seu desejo de estudar Medicina.

- É óbvio que a Wanessa ia dar pra ele, eu já sabia disso. A Wanessa não tem nada contra, nada pessoal contra o Davi, ela não tem nada pessoal contra ninguém da casa. Acontece que acontecem dinâmicas ali dentro que levam a gente a ter posturas, ter visões. Lá dentro, não é a mesma visão que a gente tem aqui fora.

Ao finalizar, o famoso afirmou que acredita que possa surgir uma amizade entre os dois e que até mesmo torce para isso. Ainda mais, reafirmou a boa conduta da amada dizendo que o tempo irá mostrar quem é Wanessa Camargo.