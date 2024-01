Filho de Chico Anysio pede ajuda para arrumar emprego, mas nega abandono da carreira artística

Nizo Neto, filho de Chico Anysio, pediu ajuda nas redes sociais para arrumar um emprego na área corporativa. O ator, comediante, dublador, no entanto, negou que abandonaria a carreira artística para seguir outro rumo profissional.

"Não larguei a carreira artística. Muito pelo contrário, continuo em cartaz no teatro, continuo fazendo dublagem. É simplesmente um nicho que eu quero entrar e que todo mundo sabe que é muito difícil. Daí, eu pedi ajuda. Mas nunca, nunca vou largar a carreira artística porque eu amo fazer e também é a única coisa que eu sei fazer", explicou ele no Instagram nesta segunda-feira, 29.

Neto publicou um vídeo, no domingo, 28, falando que se mudou para São Paulo atrás de alguma profissão que pudesse trazer mais estabilidade financeira. A ideia dele era atuar como mestre de cerimônias, apresentador de eventos, mediação de debates.

"Tenho mandado muito direct e muito e-mail para várias empresas. Eu não sei se esse é um mercado muito fechado, mas o que sei é que a coisa não anda. E, ó, eu sou bom nisso, hein? Modéstia à parte, sou bom profissional, sou um cara pontual, tranquilo de trabalhar", disse ele.

Neto afirmou que tenta entrar no ramo há cinco anos. "Como ainda não consegui furar essa bolha, pensei: Eu tenho quase 150 mil seguidores. Se você trabalhar ou se você conhece alguém que trabalha em alguma empresa que esteja para fazer algum evento, que trabalhe no marketing ou em alguma empresa que organiza eventos, encaminha esse vídeo", completou.

O filho de Chico Anysio, depois, agradeceu o engajamento dos seguidores, as várias mensagens que recebeu e as indicações de trabalho desde a publicação do vídeo. "Coisas boas vão acontecer", finalizou ele.