Matheuzinho vai se tranferir ao Corinthians? Entenda polêmica negociação do lateral do Flamengo

Buscando reforçar o seu elenco para a temporada 2024, o Corinthians fechou a contratação do lateral-direito Matheuzinho, do Flamengo, mas a negociação não foi para frente e o jogador de 23 anos retornou ao clube carioca mesmo depois de realizar exames e participar de treinos com o time de Mano Menezes. A situação gerou desconforto nos bastidores e críticas dos torcedores. Agora, a diretoria alvinegra tenta reverter a situação para assinar com o atleta.

Matheuzinho não chegou a ser anunciado oficialmente pelo Corinthians, mas estava trabalhando normalmente no CT Joaquim Grava e participou de um treino aberto na Fazendinha. A chegada do jogador era considerada importante, tendo em vista que o titular da posição, Fagner, tem 34 anos e caminha para o final de carreira. Apesar de dar a contratação como certa, o presidente Augusto Melo voltou atrás quando não concordou com os termos do Flamengo.

"Não era para o garoto ir para o treino, era só para ele vir fazer os exames médicos e assinar contrato. Chamei a atenção de todos, não pode acontecer isso", disse Augusto Melo, em entrevista ao podcast Casão Pod Tudo, do ex-jogador e comentarista Carlos Casagrande. "Quando fui assinar, não tinha cláusulas que a gente queria. Cláusula de vitrine de 20% e um passe estipulado, e eu não poderia assinar um contrato daquele", explicou.

Em comunicado oficial, divulgado no dia 23 de janeiro, o Corinthians informou que desistiu da contratação de Matheuzinho. O jogador retornou ao Rio de Janeiro e foi integrado ao grupo do Flamengo que disputa o Campeonato Carioca - a equipe principal está em pré-temporada nos Estados Unidos. No sábado, o lateral-direito entrou em campo no empate sem gols fora de casa com a Portuguesa da Ilha do Governador.

Com o desejo do Flamengo em vender Matheuzinho, o Botafogo entrou na jogada para assinar com o atleta. O americano John Textor, dono da SAF do clube carioca, se reuniu pessoalmente nos Estados Unidos com Rodolfo Landim, presidente do rival rubro-negro, e avisou que faria uma proposta pelo jogador. A oferta, de aproximadamente 4 milhões de euros (R$ 21 milhões), foi prontamente aceita.

Apesar do "sim" do Flamengo ao Botafogo, o negócio pode melar justamente por causa do Corinthians. Matheuzinho evitou dar uma resposta concordando com a venda para saber se os paulistas ainda teriam interesse no negócio. De acordo com Augusto Melo, uma nova proposta foi apresentada ao clube rubro-negro com os mesmos valores apresentados pelo Botafogo. "Agora estamos esperando a resposta, proposta está na mesa. A preferência dele é vir para o Corinthians. É corintiano, menino maravilhoso, já está com espírito do Corinthians".

A expectativa é de que o destino de Matheuzinho seja decidido ainda nesta semana. O Flamengo deseja vender o atleta ao Botafogo por se tratar de pagamento à vista. Porém, o desejo do jogador em atuar pelo Corinthians pode ser determinante para um desfecho com o clube paulista.