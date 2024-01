EUA: Tesouro espera tomar menor volume de empréstimo no mercado no 1º trimestre deste ano

O Departamento do Tesouro dos Estados Unidos reduziu as estimativas para os empréstimos que deve tomar no mercado no primeiro trimestre deste ano, em meio a expectativa de maior fluxo fiscal e um saldo em caixa mais alto que o esperado neste começo de ano.

Segundo relatório divulgado há pouco, o órgão espera tomar US$ 760 bilhões no mercado de dívida de propriedade privada, um valor US$ 55 bilhões menor que o estimado em outubro. Para o segundo trimestre, a expectativa é de desaceleração ainda mais acentuada, a US$ 202 bilhões.

O Tesouro acrescentou que, entre outubro e dezembro de 2023, tomou US$ 776 bilhões em empréstimo e encerrou o ano com um saldo de US$ 769 bilhões em caixa, em linha com o que era esperado.

Novas informações sobre o financiamento do governo serão reveladas na próxima quarta-feira, no relatório trimestral que detalhará os ritmos dos leilões à frente.