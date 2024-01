Rafinha Bastos ironiza participação de Wanessa Camargo no BBB24: Há anos venho insistindo na bondade e no caráter dessa mulher

É eita atrás de vixe! Nesta segunda-feira, dia 29, Rafinha Bastos aproveitou que o nome de Wanessa Camargo estava em alta e não perdeu a oportunidade de fazer um comentário irônico sobre a cantora. Isso porque a filha de Zezé Di Camargo segue recebendo críticas na web por conta de sua participação no BBB24 e o comportamento com Davi, um dos participantes.

Camargo disse que o bahiano, um dos brothers preferidos do público para ganhar o reality, é agressivo, tóxico e homofóbico. Os comentários não agradaram os internautas e eles afirmaram que, na verdade, é Wanessa que esta sendo maldosa com Davi. Diante da treta, Rafinha, que já trocou farpas com a cantora em 2011, ironizou a situação no Twitter:

O que vocês estão fazendo com a Wanessa é de uma injustiça absurda. Há anos venho insistindo na bondade e no caráter dessa mulher ímpar e não vou permitir que vocês destruam a reputação dela. Wan? o Brasil está contigo!

E não parou por aí! O humorista ainda colocou uma foto de Zilu Camargo, mãe da artista, como capa de sua conta na rede social. Uepa!

Para quem não se lembra, Camargo chegou a processar o humorista por uma de mau gosto quando ela estava grávida de seu primeiro filho, e Rafinha precisou indenizá-la, sendo condenado a pagar 150 mil reais.