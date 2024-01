Grazi Massafera posta suposta indireta após boato de namoro com Humberto Carrão

Tá rolando? De acordo com o Jornal Extra, Grazi Massafera estaria vivendo um romance discreto com o ator Humberto Carrão, que está no ar na primeira fase de Renascer, novela da Rede Globo, como o personagem José Inocêncio.

Com a repercussão do assunto, a atriz decidiu usar as suas redes sociais para postar uma suposta indireta sobre os boatos. Nos stories, Grazi compartilhou uma frase sobre a importância das pessoas cuidarem da própria vida.

Se organizar direitinho, dá para cada um cuidar da sua vida e ainda sobra tempo para hidratar o cabelo, dizia a frase. Eita!

Vale pontuar que o veículo afirmou que os dois estariam se encontrando desde o final de 2023. Será?