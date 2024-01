Murilo Huff tranquiliza fãs após jatinho cair em vala no aeroporto de Goiânia

Nesta segunda-feira, dia 29, o cantor Murilo Huff utilizou de suas redes sociais para tranquilizar os fãs após susto envolvendo o seu avião particular. Para quem não acompanhou, o jatinho do artista, que passava por manutenção, caiu em uma vala no Aeroporto Santa Genoveva, de Goiânia, em Goiás.

Através dos stories do Instagram, Huff informou aos seguidores que está em Orlando, nos Estados Unidos, fazendo turnê e só ficou sabendo do incidente no começo da tarde, pois estava descansando. Nas palavras do cantor, a aeronave está passando por manutenção e, no momento que caiu, não tinha ninguém da equipe dentro dele.

- Passando para tranquilizar todo mundo sobre o episódio do avião. Estou aqui nos Estados Unidos fazendo show, fazendo turnê, então não estava na aeronave, não tinha ninguém da minha equipe dentro do avião também, informou o sertanejo.

- O que aconteceu foi que ele estava saindo de um hangar, que é onde ele fica, para ir para outro hangar, que é o hangar da oficina, que é para manutenção mesmo, manutenção periódica. A gente tá sempre fazendo para garantir nossa segurança. Aconteceu que ele acabou caindo dentro de uma vala, no chão mesmo, ele não iria voar. Também fiquei sabendo só agora, estava dormindo, acabei de acordar. Está tudo bem, tudo certo, graças a Deus, explicou ao finalizar.