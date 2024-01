Luana Piovani ironiza música de Dado Dolabella para Wanessa, do BBB 24: 'Ri de chorar'

Luana Piovani debochou da música que Dado Dolabella, seu ex-namorado, fez para a atual, Wanessa Camargo, participante do BBB 24, nos stories do Instagram, nesta segunda-feira, 29. De forma irônica, a atriz chamou a composição de "obra-prima da música brasileira".

"Vocês já devem estar sabendo que houve o lançamento de uma grande obra-prima na música popular brasileira. Se não estão sabendo, têm que dar Google. Vai aparecer. É só colocar obra-prima atual mpb. Com certeza vai entrar o clipe, a melodia, a letra, dizer quem compôs, quais são os instrumentos tocados. É uma coisa assim que muda a vida. Vocês precisam ver. A letra é uma obra-prima", começou Luana.

Depois, ela falou que "riu de chorar" ao escutar a gravação. "Ri sozinha. A moça aqui em casa deve estar achando que sou louca. Fiquei aqui rindo, lágrimas escorriam", completou.

A letra da canção de Dado faz referência à condenação do artista, com base na Lei Maria da Penha, por agredir fisicamente Luana Piovani e uma camareira em 2010. Nas redes sociais, é fácil encontrar comentários dos usuários criticando Wanessa e relembrando o caso de Dado e Luana. O começo da música, inclusive, cita o passado do ator e da cantora após ele revelar saudades da namorada.

Mais cedo, Luana relembrou da foto de Dado, de 2008, segurando uma fita métrica para debochar da medida protetiva que ela acionou contra ele. Na foto, lia-se "Eu nunca vou esquecer dessa imagem. Ele com a fita para medir a distância da Maria da Penha. C**** demais. Ela foi lá, chamou a polícia e tiraram ele do camarote".

Relembre o caso

Em 2008, o ator foi acusado de agressão por Luana, sua então ex-namorada, que deu entrada na Lei Maria da Penha. A atriz ganhou a medida protetiva, e Dado deveria manter distância de 250 metros de Luana. No Carnaval daquele ano, porém, Dado e Luana foram a um camarote na Sapucaí e, para zombar da situação, Dado foi fotografado com uma fita métrica para mostrar a distância da ex. O ator, porém, foi retirado do camarote e levado pela polícia do Rio de Janeiro.

A foto foi compartilhada por Luana em meio às provocações a Dado Dolabella e sua namorada, Wanessa Camargo, que está confinada no Big Brother Brasil. No final de semana, a atriz debochou de uma fala de Wanessa, que disse ter "medo" de Davi no confinamento, pelo fato de o brother "falar alto".

Luana postou: "A menina está em frangalhos, ainda mais com esse homem que fala alto", continuou. "Imagina o que isso não está fazendo com o psicológico dessa pessoa sensível que namora um monge zen budista. Alguém precisa fazer algo para salvar esse lírio do campo", finalizou, citando o namoro da cantora com Dado.