Quem são as vítimas do acidente com avião que matou 7 em Minas Gerais

Um avião de pequeno porte caiu na manhã de domingo, 28, na zona rural de Itapeva, região sul de Minas Gerais, e deixou sete mortos, incluindo uma criança. A Polícia Civil de Minas, juntamente com o Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa), apura a causa e as circunstâncias do acidente aéreo.

Conforme a investigação, o avião transportava dois homens, duas mulheres e um menino de dois anos, além do piloto e copiloto. De acordo com os primeiros levantamentos, a aeronave saiu de Campinas, interior de São Paulo, com destino a Belo Horizonte.

Marcílio Franco

Era presidente da Associação Nacional Das Empresas Correspondentes Bancárias (Anec).

De acordo com a companhia, teve papel importante à frente da Anec nos últimos quatro meses, como presidente, tendo contribuído com o crescimento da associação e o fortalecimento do mercado do crédito consignado. Marcílio era fundador e presidente da CredFranco e um dos fundadores da Anec.

André Rodrigues do Amaral

Também empresário do setor financeiro, ele era Conselheiro Administrativo da Anec. Além de ocupar ucargo estratégico na associação, era sócio da CredFranco.

Em nota das redes sociais, a Anec afirma que ambos deixaram legado significativo que será lembrado por todos que tiveram a honra de trabalhar ao lado deles.

"Franco e Amaral eram sócios da empresa Credfranco e ocuparam cargos estratégicos na Anec, onde foram fundamentais para o desenvolvimento e sucesso de sua empresa, bem como extremamente importantes para o desempenho da Aec e seu reconhecimento junto ao mercado, deixando um legado significativo que será lembrado por todos que tiveram a honra de trabalhar ao lado deles", disse a associação, por meio de comunicado.

Duas mulheres e um menino de dois anos, além do piloto e copiloto, também estavam na aeronave.

Investigadores do Terceiro Serviço Regional de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (SERIPA III), localizados no Rio de Janeiro, órgão regional do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (CENIPA), foram acionados para a ocorrência com a aeronave.

"A conclusão das investigações terá o menor prazo possível, dependendo sempre da complexidade de cada ocorrência e, ainda, da necessidade de descobrir os possíveis fatores contribuintes", disse o Comando da Aeronáutica.