Morrissey cancela shows que faria no Brasil por ?exaustão física?; saiba mais

O cantor Morrissey, ex-vocalista da banda The Smiths, cancelou os shows que faria no Brasil por "exaustão física". A informação foi confirmada pela Free Pass Entretenimento, responsável pelas apresentações, por meio de uma publicação no Instagram.

Além dos shows no País, o artista também cancelou todos os shows que faria na América Latina. Ele se apresentaria nos dias 22 de fevereiro no Espaço Unimed, em São Paulo, e 24 do mesmo mês no Opera Hall, em Brasília, em comemoração aos seus 40 anos de carreira.

Donnie Knutson, produtor do artista, afirmou que Morrissey está sob supervisão médica e que precisará repousar durante duas semanas. "Ele permanecerá em Zurique", disse. A Free Pass informou que irá orientar o público sobre reembolso.

O cantor já havia adiado as apresentações, marcadas inicialmente para setembro. No ano passado, o artista havia sido diagnosticado com dengue durante a sua passagem pelo México.

"A chegada de Morrissey à Cidade do México resultou em uma infecção por dengue. O vírus levará de duas a três semanas para desaparecer. A turnê está marcada para ser retomada na Flórida", dizia uma nota exposta no site do músico.