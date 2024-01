Dino Guazzelli. Querido e saudoso colaborador. Notícias de 1993. E a valorização de uma imagem. Saudades, amigo!

Hoje, nos desculpamos. Ampliamos a imagem. Menos texto do que naquele domingo, 26 de dezembro de 1993. Tudo para valorizar a foto que o Dino Guazzelli nos enviou.

Settimo Guazzelli, nosso pai, era italiano de Lucca, Veio sozinho para o Brasil (e para São Bernardo). Era 1922. Retornou à Itália para se casar e trazer a jovem esposa Ada Fusari Bechelli Guazzelli, também natural de Lucca e professora de francês.

Olga Guazzelli, a caçulinha, conta que a família residiu no bairro Curucutu, no fundão do atual Distrito de Riacho Grande.

Em 1946, os Guazzelli mudaram para o Centro, na casa da foto, construída por Antonio Caputo e que pertenceu a Quirino Mota, de Santo André. A casa ficava na Rua João Pessoa, no Centro de São Bernardo, e a escritura informa que, no passado, a rua se chamou Coronel Pedroso.

Crédito da foto 1 – Acervo: Dino Guazzelli (em memória)

ERA 1949. Os Guazzelli reunidos. Ao centro, o casal Settimo e dona Ada com o caçula Bruno no colo. Ao lado de Settimo Guazzeli, o amigo Primo Campioni, que veio com ele da Itália. Ao redor, os outros nove irmãos. Sentada, Alice; atrás, Mario, Lino e Ana; sentados na calçada, Ricardo Jácomo, Vergo, Dino e Ana

DIARIO HÁ 30 ANOS

Domingo, 30 de janeiro de 1994 – ano 36, edição 8610

ESPECIAL – Juri é atrativo para os ‘loucos por julgamento’.

Jurados de São Bernardo mostravam que a tarefa de decidir se o réu é ou não culpado pode se tornar um exercício apaixonado de civismo.

Lot de Paiva era um dos apaixonados. “Eu adoro e toda vez que acaba um julgamento vou logo avisar a secretária do juiz para não tirar meu nome da lista”, declarava Lot, então funcionário aposentado da Prefeitura.

Reportagem: Mariangela Devienne.

EDUCAÇÃO – Brastemp, unidade de São Bernardo, iniciava as aulas do Curso Supletivo para 350 funcionários.

DIADEMA – Câmara Municipal empregava 27 parentes.

PONTO DE VISTA – Reflexões sobre a vaidade.

A vaidade pode destruir aqueles que a cortejam incondicionalmente.

Artigo: Tito Costa.

Canta Itália

A canção itálica no rádio, com suas várias seções.

No “Momento Memória”, o italiano e a autonomia de São Bernardo.

Produção e apresentação: Marquitho Riotto. Quarta-feira, às 20h, com reapresentação no sábado, às 23h. Rádio ABC AM (1570) e FM 81.9; e Rádio Web Spaghetti, de São Bernardo.

EM 31 DE JANEIRO DE...

1904 – Em duas matérias, publicadas em 25 e 26 de janeiro de 1904, o Estadão focalizava o “Álbum da Imprensa Paulista”, que acabava de ser produzido pelo dr. Manuel Viotti.

Segundo os levantamentos, o Estado de São Paulo possuía 261 publicações, por ordem alfabética: de Amparo três jornais) a Xiririca (hoje Eldorado, um jornal).

Na Capital circulavam 91 publicações, entre jornais, revistas e boletins.

Vizinhos ao atual Grande ABC, Santos já tinha oito jornais, entre os quais a “Cidade de Santos”, e Mogi das Cruz, um jornal, “O Ypiranga”.

Não havia nenhum jornal no Grande ABC. O primeiro, chamado “O Monitor”, seria lançado em agosto daquele mesmo ano de 1904.

1909 – Chegavam ao Alto da Serra (Paranapiacaba) e à Raiz da Serra (Cubatão) as turmas de operários que iriam trabalhar no prolongamento da Estrada de Ferro Mogiana, interligando Mogi Mirim e Santos.

As turmas seriam dirigidas pelos engenheiros J. B. Garcez e Florisbello Leivas.

A companhia Mogiana, na construção do novo ramal, procuraria desviar-se o mais possível da Estrada de Ferro São Paulo Railway, criando novas zonas.

1969 - Presidente Costa e Silva assinava o Ato Institucional nº 6, reduzindo de 16 para 11 o número de Ministros do STF.

O ato extinguia os Tribunais de Contas dos municípios com menos de 500 mil habitantes.

No Grande ABC são atingidos Santo André e São Bernardo, que perdem seus tribunais.

MUNICÍPIOS BRASILEIROS

No Estado de São Paulo, hoje é o aniversário de Barbosa.

Em Minas Gerais: Água Comprida, Rio Vermelho, São João Evangelista e Tarumirim.

E mais: Boa Vista do Ramos, Envira e Nhamundá (AM), Campinaçu (GO), Campo Bom e Santa Bárbara do Sul (RS), Jaguaré e Rio Bananal (ES), Jiquiricá (BA), Mato Rico (PR), e Santa Izabel do Pará (PA).

HOJE

Dia Mundial do Mágico

Dia do Engenheiro Ambiental

Dia Nacional das Reservas Particulares do Patrimônio Natural

São João Bosco

31 de janeiro

Italiano (1815-1888). Sacerdote e educador. Fundador das Ordens dos Padres Salesianos e das Irmãs Filhas de Maria Auxiliadora. Patrono do cinema, das escolas de artes e ofícios e dos prestidigitadores.

Imagem: Canção Nova (divulgação)