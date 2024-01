Buffet de Santo André cria campanha de arrecadação de material escolar para crianças

Campanha do mês abre as portas para receber doações de itens escolares novos ou usados, em bom estado de conservação. O objetivo é distribuir os materiais para crianças assistidas por instituições na cidade, em parceria com a prefeitura. São bem-vindos lápis, giz, borracha, caderno, mochila, estojo ou demais itens de papelaria.

Inspirada pelo ato de doar e dividir, a advogada e empresária Tatiana Parise, à frente do Buffet Villa Kids Galpão, criou o Villa Solidária há mais de um ano. O programa começou em 2022, oferecendo festas para crianças de uma instituição do município. De lá para cá, o projeto ganhou força, nome, logo e fez muitas crianças felizes. Todos os meses, uma entidade escolhida pelo Fundo Social de Solidariedade de Santo André, leva ao espaço cerca de 60 crianças e jovens para curtirem uma verdadeira festa dos sonhos.

Como complemento da ação, o Villa Solidária arrecada doações para encaminhar ao Fundo Social. “Roupas infantis em bom estado também estão no nosso foco. Eu faço uma parte da doação e convido a todos a participar também. Neste início de ano estamos solicitando a todos que possam ajudar, materiais escolares em bom estado. As portas estão sempre abertas para outros buffets serem parceiros, empresários que queiram contribuir com algo ou para as pessoas que desejam doar parte do seu tempo. O objetivo é contagiar todos à nossa volta para que o projeto ganhe mais força a cada dia”, sinaliza Tatiana.

Segundo a empresa, para além disto, parte da verba de cada contrato fechado na casa de festas é destinada a realizar a festas solidárias.

PARA DOAR

Interessados em ajudar e em destinar doações, podem entrar em contato por meio do Instagram (@buffetvillakidsgalpao) ou no próprio espaço, de segunda a sexta-feira das 9h às 17h e aos sábados e domingos, das 9h às 21h.