Após ser chamado de velho da lancha, Zezé Di Camargo rebate internauta: Invejoso!

Nossa, não gostou nadinha! Zezé Di Camargo é atento aos comentários que recebe nas redes sociais e toma seu tempo para responder alguns deles - ainda mais quando se tratam de críticas feitas por internautas - e dessa vez não foi diferente! O cantor acabou se irritando com algo que leu e fez questão de rebater.

Em um comentário feito no Instagram, uma pessoa deixou algumas palavras afiadas ao sertanejo:

Vai com calma velho da lancha.

Assim que viu, Zezé não ficou calado e disparou:

Eu sou o velho da lancha e você é o novinho. Vamos juntos numa balada e vamos ver quem a galera vai querer chegar perto, tirar foto, conhecer, enfim... invejoso!

Vale lembrar que Wanessa está na confinada no BBB24 e o cantor também se tornou um dos assuntos mais comentados do momento ao fazer publicações defendendo a filha no programa e torcendo por ela.